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「芭比」瑪格蘿比談奧斯卡入圍落空 不感悲傷只覺幸運

娛樂新聞組／綜合報導
瑪格羅比「首度回應」無緣奧斯卡影后的心聲。（歐新社資料照片）
瑪格羅比「首度回應」無緣奧斯卡影后的心聲。（歐新社資料照片）

第96屆奧斯卡獎日前公布入圍名單，提名大贏家「Barbie芭比」（Barbie）雖一舉入圍最佳影片等八項大獎，女主角瑪格蘿比（Margot Robbie）、導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）卻意外落榜，被視為兩大遺珠。對此，瑪格蘿比近日在出席活動時，首度做出回應，「我不感到悲傷，我只覺得很幸運。」

對於瑪格蘿比意外落馬，以該片入圍男配角的「肯尼」萊恩葛斯林（Ryan Gosling）也直呼失望，他說，「沒有芭比就沒有肯尼，沒有葛莉塔潔薇、瑪格蘿比就沒有『Barbie芭比』。」

據CNN報導，瑪格蘿比表示，「我們是打算拍出能夠改變文化、影響文化、產生某種影響力的影片，然而我們已經做到這一點，甚至比我們想像中的還要多，這已經是這一切給我們最大的獎了。」

她說，自己一點也不難過，「因為大家都安慰我，有這麼多的福氣怎麼有空難過？」不過，她也為導演葛莉塔潔薇叫屈，「我認為葛莉塔應該入圍，因為她所完成的是這一行千載難逢的現象，這的確是她的成就。但對所有電影工作者來說，去年是難以置信的一年。」

瑪格蘿比也提到，粉絲給予「芭比」的反應和評價，就是對她最大的獎勵，「不論是看到網友發的東西，或者是現在這個地方有多少人穿上粉色」。

芭比 入圍 奧斯卡獎

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