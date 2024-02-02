「格雷」女星化身超級英雄 拍飛車戲喊話阿湯哥注意

達珂塔強生化身超級英雄女飆仔。（圖／索尼提供）

漫威 漫畫超級英雄電影「蜘蛛夫人」（Madame Web）推出應景電影LINE 貼圖，「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）女星達珂塔強生（Dakota Johnson）、席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、伊莎貝拉莫賽德（Isabela Merced）以及賽麗絲歐康納（Celeste O’Connor）生動的姿勢與幽默的OS讓人愛不釋手。

「蜘蛛夫人」揭曉漫威漫畫中關鍵性角色的起源故事，導演S. J. 克拉克森（S. J. Clarkson）談到：「這部電影與其他超級英雄電影很不一樣，這位女超級英雄的心靈力量對我而言有不可抗拒的吸引力，她能夠把一縷一縷的時間線編織在一起，並且預知未來的各種不同發展，然後去改變事件的結果，這真的是很強大的能力。」

第一次擔綱演出超級英雄角色的達珂塔強生，坦言自己對於綠幕實在不是很習慣，「我其實沒有真的在這種虛擬的拍片現場演出過，你必須想像這裡有爆炸然後做出反應，但是導演S. J. 克拉克森真的很專業，她對於一切的場面調度都瞭若指掌。」

「蜘蛛夫人」壯觀的動作場面同樣讓達珂塔感到不可思議，她興奮地提到：「開拍前我接受了非常緊湊的駕駛訓練，所以其實電影中大部分的飛車鏡頭都是我親手操刀的，不管是救護車還是計程車追逐，顯然我的技術還不錯呢，你該注意囉，阿湯哥 （Tom Cruise）！」

同樣也是首次擔綱超級英雄角色的席德妮史威尼，坦言自己在拍攝時非常緊張，但是卻不是因為規模龐大的動作場面，而是終於能夠與自己的偶像一起合作，這位人氣女星談到：「其實在開拍前真的有些焦慮，在高中時我爸媽禁止我去看『格雷的五十道陰影』，但是我還是偷偷跑去看了，達珂塔真的好美，我是她最忠實的粉絲，能與她合作就像美夢成真。」