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拍片受傷？基努李維拄枴杖、冰敷畫面曝光 影迷好擔心

記者陳建嘉／綜合報導
基努李維在網路上人氣極高。（路透資料照片）
基努李維在網路上人氣極高。（路透資料照片）

好萊塢男神基努李維（Keanu Reeve）向來待人親切，名聲好，近期忙於拍攝新片「Good Fortune」，卻傳出拍片受傷，Ｘ平台上瘋傳網友分享他在片場使用拐杖，讓許多影迷相當擔憂。

59歲基努李維正在拍攝與塞斯羅根（Seth Rogen）合作的喜劇「Good Fortune」，近期他被拍到在洛杉磯片場，穿著米色風衣、綁著領帶、穿著灰色卡其褲，雙手拄著拐杖走路、左膝上竟綁著冰袋，看起來不知是否真的受傷，而基努李維表情看起來些許凝重，不過塞斯羅根一度從他眼前走過，並沒有太大反應，外界猜測應是為了電影造型。

不過基努李維的事業運、情場都相當得意，去年推出「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）繼續坐擁亮麗票房與好評價，與小他九歲的藝術家亞莉姍卓葛蘭特（Alexandra Grant）也相處愉快，亞莉珊卓葛蘭特也大讚基努李維，說最愛基努李維的一點，是兩個人能夠互相激發對方，嘗試建造一條新的路，把自己的困境解開，她認為看到一個人解決問題，是非常有啟發的，基努正好給她很多的啟發。

基努李維疑似拍片受傷的畫面在網路上瘋傳。（取材自X平台）
基努李維疑似拍片受傷的畫面在網路上瘋傳。（取材自X平台）

基努李維 洛杉磯 好萊塢

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