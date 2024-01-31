拍片受傷？基努李維拄枴杖、冰敷畫面曝光 影迷好擔心

基努李維在網路上人氣極高。（路透資料照片）

好萊塢 男神基努李維 （Keanu Reeve）向來待人親切，名聲好，近期忙於拍攝新片「Good Fortune」，卻傳出拍片受傷，Ｘ平台上瘋傳網友分享他在片場使用拐杖，讓許多影迷相當擔憂。

59歲基努李維正在拍攝與塞斯羅根（Seth Rogen）合作的喜劇「Good Fortune」，近期他被拍到在洛杉磯 片場，穿著米色風衣、綁著領帶、穿著灰色卡其褲，雙手拄著拐杖走路、左膝上竟綁著冰袋，看起來不知是否真的受傷，而基努李維表情看起來些許凝重，不過塞斯羅根一度從他眼前走過，並沒有太大反應，外界猜測應是為了電影造型。