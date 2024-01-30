曾錯過007 亨利卡維爾「阿蓋爾」用怪造型圓特務夢

亨利卡維爾（右）扮演帥氣又幹練的超級探員。（取材自IMDb）

曾經爭取成為「007首部曲：皇家 夜總會」（Casino Royale）男主角，和丹尼爾克雷格（Daniel Craig）鬥到最後關頭才飲恨的亨利卡維爾（Henry Cavill），在新電影「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）中扮演帥氣幹練的阿蓋爾，不但身手不凡，還英挺有型，導演馬修范恩（Matthew Vaughn）盛讚：「，我需要一個演員能夠散發詹姆斯龐德 （James Bond）那種角色的精髓，但是卻又能夠顛覆那種角色。」

亨利卡維爾一直是外界認為「最適合演詹姆斯龐德的男星」，只是新龐德片方向都未確立，要推出恐怕還有好長一段時間，他不一定符合「年輕、可以待個10多年」的條件，之前在「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列他的角色也不符合大家對於間諜 英雄的期待，略微美中不足，這次總算可以當上超級探員，卻又有特殊的造型，不知道觀眾會不會接受。

「機密特務：阿蓋爾」描述以寫間諜系列小說受到歡迎的女作家布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard），突然自己變成歹徒追殺的目標，而亨利扮演她筆下的超級特務阿蓋爾，她的真實人生和筆下世界之間界線卻突然變得模糊，真相出人意料，情節不斷翻轉，娛樂性十足。