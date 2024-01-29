消失5年 艾瑪華森沒息影 只是「擴展業務」

「她們」之後，艾瑪華森就沒有再演出任何電影。(取材自IMDb)

因主演「哈利波特 」(Harry Potter)系列、迪士尼 「美女與野獸」(Beauty and the Beast)真人版而紅遍全球的英國女星艾瑪華森 (Emma Watson)，從新冠肺炎疫情爆發前、2019上映的「她們」(Little Women)，到現在已經好幾年沒有拍片，外界三不五時傳她準備退出幕前、走入家庭，或是轉往其他領域發展。

近日她接受「British Vogue」訪問，解釋自己並非「息影」，而是要「擴展所從事的業務」：「我希望能夠出現在自己編寫、執導，或是製作的片子裡。」她覺得編導真的是很美好的過程，她想繼續做下去，還為此去上課。

昔日和艾瑪華森一起主演「哈利波特」的丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)、魯伯葛林特(Rupert Grint)等，近年陸續生了小孩、人生進入新階段，艾瑪始終沒有要為人妻母，原來對於演藝事業，還有很遠大的目標。