阿湯、泰勒絲也望塵莫及…傑斯25億身家笑傲演藝圈

傑斯的財富據估計達25億美元，是好萊塢富豪冠軍。(歐新社資料照片)

演藝界頂級巨星的財富常讓觀眾羨慕，但誰才是真正的大富翁冠軍？「Life & Style」雜誌公布了最新好萊塢Top 25富豪名單，大家熟悉的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)、泰勒絲 (Taylor Swift)都風光上榜，然而他們皆不如財產達25億美元的傑斯(Jay-Z)富有，甚至傑斯的妻子碧昂絲 (Beyonce)身家都只有他的三分之一不到。

碧昂絲雖然超級有錢，但財產還不到丈夫的三分之一。（路透資料照片）

傑斯雖然也是美國樂壇的大人物，可是表演收入並非他財富的主要來源，他將這些錢投資到酒品、運動用品、串流、時尚業等等，才靠大錢滾來更多的大錢，累積到一般人三輩子都賺不到的驚人財富；他的巨星妻子碧昂絲也超會賺，只是個人財產「只」有美金8億元，排到第8名。

真人秀話題女王金卡戴珊(Kim Kardashian)約有17億美元的身家，得到亞軍；第3名是賣彩妝比出唱片還大賺的蕾哈娜(Rihanna)，財產約有14億美元，登上樂壇頭號富婆寶座。

正當紅的泰勒絲，靠去年的「時代」巡演加電影，財產一舉衝破11億美元，得到第4名。第5名是美國男演員泰勒派瑞(Tyler Perry)，約有10億美元財產，他主要靠自編自導自演的一堆喜劇片和製片公司紅利再加上成功投資得到傲人財富。

泰勒絲的身家已經累積到11億美元，也是美國演藝圈的富婆之一。（歐新社資料照片）

橫跨體育界與演藝界的「詹皇」勒布朗詹姆斯(LeBron James)、樂壇經典女王瑪丹娜(Madonna)分別是第6、7名，巨石強森(Dwayne Johnson)與席琳娜(Selena Gomez)則是第9和10名，身家也大致都有8億美元。