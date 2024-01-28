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戲說從頭／拉夫洛扮二戰飛官 先請教性感男神老爸裘德洛

記者陳建嘉／綜合報導
裘德洛的兒子拉夫洛演出「空戰群英」，感謝爸爸在他演出任何影劇時都全力相挺。(圖／Apple TV+提供)
裘德洛的兒子拉夫洛演出「空戰群英」，感謝爸爸在他演出任何影劇時都全力相挺。(圖／Apple TV+提供)

史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、湯姆漢克斯(Tom Hanks)聯手打造二戰影集「空戰群英」(Masters of the Air)，找來好萊塢當紅小鮮肉，包括奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、卡倫透納(Callum Turner)、拉夫洛(Rafferty Law)以及貝瑞柯根(Barry Keoghan)共同演出。拉夫洛的爸爸是鼎鼎大名的性感男神裘德洛(Jude Law)，也曾演過二戰電影「大敵當前」(Enemy at the Gates)，拉夫洛坦言「爸爸給過很多實用的建議」。

拉夫洛近年剛踏上父親腳步成為演員，俊美外表完全不輸裘德洛，而裘德洛不只演過二戰電影，也曾與史蒂芬史匹柏合作。拉夫洛透露，一獲選演出，立刻打電話給爸爸，而爸爸也非常開心他能與史匹柏合作，「爸爸常告訴我要接觸不同的人，對表演會有幫助，也要我別害怕任何困難的挑戰」，讓他在演出該劇時獲益良多。

史蒂芬史匹柏、湯姆漢克斯曾推出「諾曼第大空降」(Band of Brothers)、「太平洋戰爭」(The Pacific)，更一度成為全球的軍事影劇教材。相隔多年推出「空戰群英」，聚焦美國空軍被稱為「血腥100」的第100轟炸機大隊。貝瑞柯根坦言，這是與前兩部作品最大的差異，「這是真實故事改編，同樣非常重視同袍情誼，我們還必須學習開飛行機的相關訓練，這讓我們培養更深的感情」。

貝瑞柯根曾演過超級英雄電影「永恆族」(Eternals)、「蝙蝠俠」(The Batman)，去年也憑藉「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)入圍奧斯卡最佳男配角，拍完該劇後更有感而發，「拍到後來每個人都是髒兮兮的，沒有人帥氣登場，但回想起來非常過癮」。

雖與兩位知名影人合作，不過在片場一律平等。拉夫洛與貝瑞柯根也盛讚史蒂芬史匹柏、湯姆漢克斯就是像表演老師一樣，帶領他們進入狀況。拉夫洛更開心地說：「我們原本只要拍攝四個月，但受到疫情影響，來來回回拖了九個月才殺青。但是大家相處都很愉快，這裡真的沒有任何人是大牌。」

貝瑞柯根在「空戰群英」化身二戰飛行員。(圖／Apple TV+提供)
貝瑞柯根在「空戰群英」化身二戰飛行員。(圖／Apple TV+提供)

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