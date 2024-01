戲說從頭／拉夫洛扮二戰飛官 先請教性感男神老爸裘德洛

裘德洛的兒子拉夫洛演出「空戰群英」,感謝爸爸在他演出任何影劇時都全力相挺。(圖/Apple TV+提供)

史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、湯姆漢克斯(Tom Hanks)聯手打造二戰影集「空戰群英」(Masters of the Air),找來好萊塢當紅小鮮肉,包括奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、卡倫透納(Callum Turner)、拉夫洛(Rafferty Law)以及貝瑞柯根(Barry Keoghan)共同演出。拉夫洛的爸爸是鼎鼎大名的性感男神裘德洛(Jude Law),也曾演過二戰電影「大敵當前」(Enemy at the Gates),拉夫洛坦言「爸爸給過很多實用的建議」。

拉夫洛近年剛踏上父親腳步成為演員,俊美外表完全不輸裘德洛,而裘德洛不只演過二戰電影,也曾與史蒂芬史匹柏合作。拉夫洛透露,一獲選演出,立刻打電話給爸爸,而爸爸也非常開心他能與史匹柏合作,「爸爸常告訴我要接觸不同的人,對表演會有幫助,也要我別害怕任何困難的挑戰」,讓他在演出該劇時獲益良多。

史蒂芬史匹柏、湯姆漢克斯曾推出「諾曼第大空降」(Band of Brothers)、「太平洋戰爭」(The Pacific),更一度成為全球的軍事影劇教材。相隔多年推出「空戰群英」,聚焦美國空軍被稱為「血腥100」的第100轟炸機大隊。貝瑞柯根坦言,這是與前兩部作品最大的差異,「這是真實故事改編,同樣非常重視同袍情誼,我們還必須學習開飛行機的相關訓練,這讓我們培養更深的感情」。

貝瑞柯根曾演過超級英雄電影「永恆族 」(Eternals)、「蝙蝠俠」(The Batman),去年也憑藉「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)入圍 奧斯卡最佳男配角,拍完該劇後更有感而發,「拍到後來每個人都是髒兮兮的,沒有人帥氣登場,但回想起來非常過癮」。