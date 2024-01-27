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布萊德彼特年齡愈大愈回春 醫師：動了拉皮手術

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特去年看溫網球賽時，明顯變得更年輕。（路透資料照片）
布萊德彼特去年看溫網球賽時，明顯變得更年輕。（路透資料照片）

60歲的布萊德彼特(Brad Pitt)，去年有了愛情的滋潤，突然明顯「逆生長」，有如他曾經主演的「班傑明的奇幻旅程」(The Curious Case Of Benjamin Button)，年齡愈大外表卻回春，粉絲都以為是奇蹟。雖然他的臉上相較於演出「真愛一世情」(Legends of the Fall)、「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)時，明顯多了皺紋，但對比年紀相近的男士，卻似乎還抓住青春的尾巴，也不比年長一歲多、同樣保養功夫到家的湯姆克魯斯(Tom Cruise)遜色。可是近期卻有專業醫師拿他兩張照片前後對比，堅稱他去動了拉皮手術，並不是真的出現奇蹟才能愈活愈年輕。

這位醫師在TikTok短片中，判定布萊德彼特應該去動了要價10萬英鎊（約12.7萬美元）的拉皮手術，大概需要二到三個月的恢復期。他所引用的兩張照片分別是布萊德彼特在2020年與去年在英國欣賞溫布頓網球賽時的模樣，布萊德彼特三年多前還明顯看得出皺紋增加、呈現正常老化，去年卻顯得臉部的皺紋減少，下半臉變得更緊實。

醫師指出，布萊德彼特的耳垂位置和形狀都有些改變，就是有拉皮的最強力證明，他的狀況堪稱「手術很成功」的範本，不可能沒動過任何刀還有這樣子的模樣。

儘管被認為是「手術很成功」，布萊德彼特當然不會大方承認去拉皮。可是該醫師的短片卻在網路上到處流傳，也形成討論話題。只能說愛美真的是人類的天性，有機會讓自己變得更順眼，大家都會想知道祕訣。

布萊德彼特三年多以前，仍有自然老化的模樣。（路透資料照片）
布萊德彼特三年多以前，仍有自然老化的模樣。（路透資料照片）

布萊德彼特 湯姆克魯斯 溫布頓

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