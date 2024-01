布萊德彼特年齡愈大愈回春 醫師：動了拉皮手術

布萊德彼特去年看溫網球賽時,明顯變得更年輕。(路透資料照片)

60歲的布萊德彼特 (Brad Pitt),去年有了愛情的滋潤,突然明顯「逆生長」,有如他曾經主演的「班傑明的奇幻旅程」(The Curious Case Of Benjamin Button),年齡愈大外表卻回春,粉絲都以為是奇蹟。雖然他的臉上相較於演出「真愛一世情」(Legends of the Fall)、「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)時,明顯多了皺紋,但對比年紀相近的男士,卻似乎還抓住青春的尾巴,也不比年長一歲多、同樣保養功夫到家的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)遜色。可是近期卻有專業醫師拿他兩張照片前後對比,堅稱他去動了拉皮手術,並不是真的出現奇蹟才能愈活愈年輕。

這位醫師在TikTok短片中,判定布萊德彼特應該去動了要價10萬英鎊(約12.7萬美元)的拉皮手術,大概需要二到三個月的恢復期。他所引用的兩張照片分別是布萊德彼特在2020年與去年在英國欣賞溫布頓 網球賽時的模樣,布萊德彼特三年多前還明顯看得出皺紋增加、呈現正常老化,去年卻顯得臉部的皺紋減少,下半臉變得更緊實。

醫師指出,布萊德彼特的耳垂位置和形狀都有些改變,就是有拉皮的最強力證明,他的狀況堪稱「手術很成功」的範本,不可能沒動過任何刀還有這樣子的模樣。