亨利卡維爾化身最猛特務 超萌貓咪現身「阿蓋爾」首映

亨利卡維爾主演「機密特務：阿蓋爾」化身最猛特務。（圖／UIP提供）

「金牌特務」（Kingsman）系列鬼才大導演馬修范恩（Matthew Vaughn）執導的最新作品「機密特務：阿蓋爾」（Argylle），再度打造前所未見的諜報電影，該片前天在英國舉行世界首映，主要演員亨利卡維爾（Henry Cavill）、布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）、山姆洛克威爾（Sam Rockwell）等人一同出席，片中相當搶戲的「喵星人」阿飛（Alfie）──導演馬修超模太太克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）的貓咪奇普（Chip）也現身首映現場，模樣超萌。

動作大片「機密特務：阿蓋爾」在倫敦舉行世界首映，亨利卡維爾（左起）、杜娃黎波、布萊絲達拉斯霍華、山姆洛克威爾共同出席。（圖／UIP提供）

演員們表示，「機密特務：阿蓋爾」真的很瘋狂，故事很酷，「但因為導演是馬修范恩，所以用極度誇張方式來呈現，並以有趣的方法結合現實和奇幻元素，顛覆你所知道的諜報電影，處處都是驚喜，絕對令人意想不到，而且絕無冷場。」

導演馬修則表示自己想創造一個引人入勝的故事，「我並不打算重新塑造這種電影類型，而是提供一個新鮮的視角，執導這部電影的時候就像一個觀眾，會去思考我想要看到什麼，或是我可以融入什麼出人意表的元素讓這部電影感覺具有新意。」

布萊絲達拉斯霍華出席「機密特務：阿蓋爾」首映，開心抱著導演馬修范恩的超模太太克勞蒂亞雪佛（右二）的貓咪奇普。（圖／UIP提供）

為此馬修找來他認為能讓觀眾出乎意料的演員人選，布萊絲達拉斯霍華和山姆洛克威爾一同演出，「當你總是看到同樣的演員演出這種諜報類型片之後，看到你完全沒有想過會演出這種電影的演員，絕對會有很大的新鮮感。就像觀眾看到溫文儒雅的英國男星柯林佛斯在「金牌特務」中在一間酒館裡面用俐落的身手打爆一堆人的時候，他們都覺得超開心和超過癮。」並誇讚山姆洛克威爾的演出，「在『金牌特務』系列或是詹姆斯龐德 『007』系列電影中的間諜 通常都穿得光鮮亮麗，但是在這部電影中，山姆的角色故意走相反的路線，他刻意要天衣無縫地融入他的周遭環境，絕對不會鶴立雞群、引人注目。」山姆洛克威爾一直以來都很喜歡導演馬修范恩的作品，他說：「馬修很喜歡呈現經典的主題，像是賣花女或是灰姑娘，他會敘述這種故事，但是會用一種很棒的黑色幽默呈現。」

布萊絲直說當初一看完劇本馬上感到驚艷，「這是一部你從來沒看過的諜報驚悚片，我在看劇本的時候根本無法相信這一切。我當時在想：『我覺得我可以飾演這個角色。』然後我又想：『等等，我覺得我就是這個角色。』」她說身為一名年滿40歲的女演員，並不是每天都有得到這種角色的機會，「這感覺就像是一個小小的奇蹟，角色充滿趣味，這也是我讀過最棒的劇本。」