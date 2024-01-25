入圍金酸莓獎最差女配角 白靈反嗆「評審喝醉了」

白靈特別演出「賭場大劫殺」入圍金酸莓獎最差女配角，讓她反嗆「評審都喝醉了吧」。（本報資料照片）

白靈曾入圍 金馬獎影后，但去年參與演出的恐怖動作片「賭場大劫殺」（Johnny & Clyde）卻為她提名金酸莓獎最差女配角，將與另一位華裔 女星劉玉玲一起爭奪，正在洛杉磯 工作的白靈得知此事，立刻爽快回應：「我想評審團一定是在看我的電影時喝醉了酒迷失了方向，我原諒他們！」

白靈表示一開始並不知道這是什麼獎，「但有朋友告訴我，我就覺得太好笑了，反而很開心，因為我演得太好了。」

白靈特別演出「賭場大劫殺」入圍金酸莓獎最差女配角，讓她反嗆「評審都喝醉了吧」。（本報資料照片）

看到金酸莓獎入圍名單時，其中不乏白靈合作過的老搭檔，她說，「當然讓我開心的是好多一流的好萊塢影星都跟我排在一起，像是跟我合作過的：Megan fox、Jason Statham、Mel Gibson等大明星們。真的我看到名單都笑了，這到底是什麼獎？」

雖然入圍最差演技，但白靈一點也不在意，「我倒反而覺得提好玩的，還挺開心的， 娛樂圈嘛就是這樣何必當真。我們要記住：千萬不要讓任何人用任何理由和方式把你的快樂拿走」，並說獎項只是人為的，何必為人為的設計而傷腦筋？最終，白靈也說如果自己真的獲獎，絕對會上台領獎。