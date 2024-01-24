「飛越比佛利」兄妹合體 道荷蒂自認麻煩

香儂道荷蒂（左）與傑森普里斯萊是「飛越比佛利」最讓人難忘的雙胞胎兄妹檔。（取材自IMDb）

「史上最經典偶像劇」—美國影集「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210），在1990年代紅遍美洲與亞洲，幾位青春俊男美女主角不只在美國各地出席活動時會造成追星熱潮，更在日本 的偶像雜誌上常常攻占封面；事隔多年，片中扮演雙胞胎兄妹「阿倫」與「阿蘭」的傑森普里斯萊（Jason Priestley）、香儂道荷蒂（Shannen Doherty），再度在香儂的podcast節目上另類合體，香儂也終於認了，自己當初在劇組是個問題人物，造成大家的很多麻煩。

「飛越比佛利」描述阿倫和阿蘭兩兄妹跟著爸媽，從明尼亞波利斯搬家到名流、富豪雲集的比佛利山 莊，和在這邊成長的公子、小姐們發生多愛恨糾纏的互動，傑森普里斯萊和香儂道荷蒂雖然戲中是手足，卻因為外型都出色，且是劇中主角，常有機會一起拍沙龍照，長久下來，彼此間有種曖昧的氣氛，他們也覺得讓戲裡的兄妹有種異常親密的感覺，認為這是很好玩的地方。可是香儂後來被傳恃寵而驕，在片場一直耍大牌，讓大家都難以忍受，她的角色阿蘭也從第4季結局時被安排到法國遊學，直到該劇第10季收場的完結篇都沒有再回來。