好萊塢還是有真愛 他們結婚35年、走過疾病與經濟低潮

湯姆漢克斯（右）與麗塔威爾森是「好萊塢賢伉儷」代表。（路透資料照片）

過往時常大秀恩愛的休傑克曼（Hugh Jackman）與妻子黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness），結婚27年後傳出要分手，不少影迷驚呼：「連他們都會分開，還能相信愛情嗎？」其實歐美演藝界結婚超過30年的明星夫妻雖然不算多，也還有好幾對，他們才足以讓觀眾對愛情繼續保持信心。

湯姆漢克斯、麗塔威爾森 撐過確診與隔離

兩屆奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）與妻子麗塔威爾森（Rita Wilson），今年邁向結婚的第35年，雖然麗塔不是湯姆的第一任妻子，兩人結婚後感情卻非常穩定，也成了「好萊塢 賢伉儷」代表。當湯姆漢克斯到澳洲 拍「貓王艾維斯」（Elvis），麗塔不但陪伴他也到了雪梨等地演唱，結果兩人先後染上新冠肺炎，都進了醫院隔離、休養，才能夠安全回到美國，因此可是有過「在異地共患難」的挑戰，變得更依賴對方。麗塔的演藝事業固然沒有湯姆那麼亮眼，卻為他把家庭大小事料理得很好，兩人這輩子應該能夠繼續相守下去。

米高福克斯、崔西波蘭 齊抗帕金森氏症

米高福克斯（左）與崔西波蘭結婚已經35年。（路透資料照片）

而「回到未來」（Back to the Future）三部曲靈魂人物米高福克斯（Michael J. Fox），和妻子崔西波蘭（Tracy Pollan）也是在1988年結的婚，現在也35年，當初米高是影壇超紅小生，崔西波蘭雖然也是演員，聲勢和他無法相比，但兩人在影集「天才家庭」（Family Ties）演一對，在片場接觸的機會也不少，米高福克斯有一回開崔西的玩笑，她覺得很不開心，看著他的眼神流露出明顯的怒火，那時沒有人敢在片場對當紅的他擺出這種態度，可是米高福克斯反而開始對崔西有好感，兩人交往之後就正式結婚。

昔日米高福克斯在好萊塢是與湯姆克魯斯聲勢相當的紅牌小生，也差不多在相近時期成為人夫，阿湯後來三結三離，米高卻與崔西就這樣一路相伴走過35年，也生了四個小孩，甚至米高由於帕金森氏症，需要跟病魔對抗，崔西也在他身後始終支持他，兩人也是「患難夫妻」的代表。

凱文貝肯、凱拉塞吉威克 曾遭詐騙後重起

凱文貝肯（右）與凱拉塞吉威克的婚姻也已滿35年。（路透資料照片）

在崔西波蘭與米高福克斯交往之前，曾與凱文貝肯（Kevin Bacon）談了好幾年戀愛。崔西之後遇見了真命天子米高福克斯，凱文貝肯也在演出PBS戲劇時結識了凱拉塞吉威克（Kyra Sedgwick），兩人正巧亦是1988年結婚，也已滿了35周年。凱文與凱拉兩人的演藝事業成就，就沒有前面兩對明顯的男強女弱，兩人分別都是金球獎（Golden Globe Awards）的視帝、視后得主，凱拉還以「結案高手」（The Closer）拿過艾美獎 （Emmy Award）視后榮銜，比只入圍過艾美獎、尚未得獎的凱文要厲害一些。這一對並沒有經過病痛的考驗，而是成為「龐氏騙局」（Ponzi scheme）受害者、被騙走多年身家，卻也讓彼此變得更緊密。從這三對明星夫妻的例子來看，一起度過大難關，才能讓婚姻走得長長久久。