妮可基嫚工作狂？2年演出8作品 友憂夫妻情生變

妮可基嫚（左）與凱斯厄本人前常秀恩愛，卻老被傳婚姻有問題。（歐新社資料照片）

妮可基嫚（Nicole Kidman）的前夫湯姆克魯斯 近期傳出熱戀俄羅斯 名媛，新聞在全球各地發燒，但她近年來拚命工作猛接戲，也讓關心她的影迷與友人，對她的狀況頗為憂慮。

在過去兩年之間，妮可基嫚演出了五齣電視劇和三部電影，幾乎馬不停蹄，甚至還接下精品的品牌大使，更以幾個小時超過百萬美元的高價出席公司行號的私人活動，以她的身家據估計達2億6000萬美元，根本不用這麼賣命賺錢，而且她看起來還像是要在短時間內賺快錢，令友人都懷疑她是不是有什麼狀況。

過往和湯姆克魯斯還是夫妻時，妮可基嫚有如金髮洋娃娃、美艷奪目，可是她現在常被認為微整形過頭，有時候臉部僵硬、頗不自然，這幾年則是愈來愈看得出身型削瘦，當然與她工作接著工作、簡直不得喘息有關。

根據專門報導明星與名人八卦的Radar網站報導，她的丈夫凱斯厄本（Keith Urban）日前在機場接她時，還很體貼的幫她開車門，然而卻完美的像是為了給大家拍而做的一場戲。妮可與凱斯結婚十多年，她雖然常會陪著身為鄉村樂歌手的他出席葛萊美 獎（Grammy Award）等音樂人的場合，但八卦刊物還是三不五時唱衰他們的婚姻，認為她的財產是他的三倍多，「女強男弱」遲早會出問題。

她的影迷才想不到那麼多，只是擔心她的健康會不會在過度的工作量之下受到影響，希望她不要再那麼疲累，可以好好放鬆，與凱斯和兩個女兒多多享受天倫之樂，她在演藝圈的地位不會因為放慢腳步而迅速暴跌。