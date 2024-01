「金酸莓」入圍名單公布 傑森史塔森登爛片王

「浴血任務4」入圍最差影片,傑森史塔森(左)與梅根福克斯還分別以其他電影入圍最差男、女主角。(取材自IMDb)

一年一度、搶在奧斯卡 金像獎(The Oscars)入圍 名單前一天揭曉的「金酸莓獎」(Golden Raspberry Award)入圍名單,今年矛頭指向一堆不如預期的續集大片,包括「大法師:信徒」(The Exorcist: Believer)、「浴血任務4」(Expend4bles)、「巨齒鯊2:海溝深淵」(Meg 2: The Trench)、「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods)都入圍了最差影片,剩下的最後一個名額則是把著名童書改編成殘殺恐怖片的「小熊維尼:血與蜜」(Winnie-the-Pooh: Blood and Honey)。五部入圍片就有兩部是傑森史塔森(Jason Statham)主演,使他成了該獎認證的年度爛片之王。

金酸莓獎以消遣好萊塢的差評大片和不慎主演爛片的紅星為主旨,今年的五位最差男主角入圍者,每一位都是大咖,其中「梵蒂岡驅魔士」(The Pope's Exorcist)羅素克洛(Russell Crowe)、「Mercy」強沃特(Jon Voight)都是奧斯卡影帝。一整年演出了好幾部爛片的傑森史塔森,以「巨齒鯊2:海溝深淵」得到最差男主角的提名。和他合演「玩命關頭X」(Fast X)的馮迪索(Vin Diesel)也拿下一席名額,最後一位入圍最差男主角的則是已卸下「美國隊長」(Captain America)重任的克里斯伊凡(Chris Evans),他去年推出的「真愛搞失蹤」(Ghosted),年底被一堆娛樂媒體或是部落客點名為最爛電影之一,果然他和該片的女主角安娜迪阿瑪斯(Ana de Armas)分別提名了最差男、女主角,兩人還一起入圍最差銀幕搭檔。

克里斯伊凡(左)與安娜迪阿瑪斯不僅分別入圍最差男、女主角,也一起入圍了最差銀幕搭檔。(取材自IMDb)

馮迪索以「玩命關頭X」提名最差男主角。(取材自IMDb)

最差女主角入圍者除了安娜迪阿瑪斯,還有「賭場大劫殺」(Johnny & Clyde)梅根福克斯(Megan Fox)、「舞力麥克:最後一跳」(Magic Mike's Last Dance)莎瑪海耶克(Salma Hayek)、「沙贊!眾神之怒」奧斯卡影后海倫米蘭(Helen Mirren)、「慈母殺心」(The Mother)珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)。最差男女配角提名者也不乏觀眾熟悉的明星,像「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)麥克道格拉斯(Michael Douglas)與比爾莫瑞(Bill Murray)、「浴血任務4」席維斯史特龍(Sylvester Stallone)、「賭場大劫殺」白靈、「沙贊!眾神之怒」劉玉玲等。

「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」麥克道格拉斯入圍最差男配角。(取材自IMDb)

本屆金酸莓獎也按照慣例,會在奧斯卡金像獎頒獎典禮前一天公布得獎名單,預計3月9日揭曉所有得主。