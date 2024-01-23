「金酸莓」入圍名單公布 傑森史塔森登爛片王

「浴血任務4」入圍最差影片，傑森史塔森（左）與梅根福克斯還分別以其他電影入圍最差男、女主角。（取材自IMDb）

一年一度、搶在奧斯卡 金像獎（The Oscars）入圍 名單前一天揭曉的「金酸莓獎」（Golden Raspberry Award）入圍名單，今年矛頭指向一堆不如預期的續集大片，包括「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer）、「浴血任務4」（Expend4bles）、「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg 2: The Trench）、「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）都入圍了最差影片，剩下的最後一個名額則是把著名童書改編成殘殺恐怖片的「小熊維尼：血與蜜」（Winnie-the-Pooh: Blood and Honey）。五部入圍片就有兩部是傑森史塔森（Jason Statham）主演，使他成了該獎認證的年度爛片之王。

金酸莓獎以消遣好萊塢的差評大片和不慎主演爛片的紅星為主旨，今年的五位最差男主角入圍者，每一位都是大咖，其中「梵蒂岡驅魔士」（The Pope's Exorcist）羅素克洛（Russell Crowe）、「Mercy」強沃特（Jon Voight）都是奧斯卡影帝。一整年演出了好幾部爛片的傑森史塔森，以「巨齒鯊2：海溝深淵」得到最差男主角的提名。和他合演「玩命關頭X」（Fast X）的馮迪索（Vin Diesel）也拿下一席名額，最後一位入圍最差男主角的則是已卸下「美國隊長」（Captain America）重任的克里斯伊凡（Chris Evans），他去年推出的「真愛搞失蹤」（Ghosted），年底被一堆娛樂媒體或是部落客點名為最爛電影之一，果然他和該片的女主角安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）分別提名了最差男、女主角，兩人還一起入圍最差銀幕搭檔。

克里斯伊凡（左）與安娜迪阿瑪斯不僅分別入圍最差男、女主角，也一起入圍了最差銀幕搭檔。（取材自IMDb）

馮迪索以「玩命關頭X」提名最差男主角。（取材自IMDb）

最差女主角入圍者除了安娜迪阿瑪斯，還有「賭場大劫殺」（Johnny & Clyde）梅根福克斯（Megan Fox）、「舞力麥克：最後一跳」（Magic Mike's Last Dance）莎瑪海耶克（Salma Hayek）、「沙贊！眾神之怒」奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）、「慈母殺心」（The Mother）珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）。最差男女配角提名者也不乏觀眾熟悉的明星，像「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）麥克道格拉斯（Michael Douglas）與比爾莫瑞（Bill Murray）、「浴血任務4」席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、「賭場大劫殺」白靈、「沙贊！眾神之怒」劉玉玲等。

「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」麥克道格拉斯入圍最差男配角。（取材自IMDb）

本屆金酸莓獎也按照慣例，會在奧斯卡金像獎頒獎典禮前一天公布得獎名單，預計3月9日揭曉所有得主。