金酸莓獎誰中槍？美國隊長、蟻人、浴血任務都躲不掉

「浴血任務4」入圍最差影片，傑森史塔森（左）與梅根福克斯還分別以其他電影入圍最差男、女主角。（取材自IMDb）

一年一度、搶在奧斯卡 金像獎入圍 名單前一天揭曉的「金酸莓獎」入圍名單，今年矛頭指向一堆不如預期的續集大片，包括「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer）、「浴血任務4」(Expend4bles - GaragePlay )、「巨齒鯊2：海溝深淵」(Meg 2: The Trench)、「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）都入圍了最差影片，剩下的最後一個名額則是把著名童書改編成殘殺恐怖片的「小熊維尼：血與蜜」（Winnie-the-Pooh: Blood and Honey）。5部入圍片就有兩部是傑森史塔森（Jason Statham）主演，使他成了該獎認證的年度爛片之王。

金酸莓獎以消遣好萊塢的差評大片和不慎主演爛片的紅星為主旨，今年的5位最差男主角入圍者，每一位都是大咖，其中「梵蒂岡驅魔士」（The Pope's Exorcist）羅素克洛(Russell Ira Crowe)、「Mercy」強沃特(Jon Voight)都是奧斯卡影帝，卻也沒能逃過金酸莓獎的修理。

馮迪索以「玩命關頭X」提名最差男主角。（取材自IMDb）

一整年演出了好幾部爛片的傑森史塔森，當然也躲不掉，是以「巨齒鯊2：海溝深淵」得到最差男主角的提名。和他合演「玩命關頭X」（Fast X）的馮迪索(Vin Diesel)也拿下一席名額，最後一位入圍最差男主角的則是已卸下「美國隊長」重任的克里斯伊凡(Chris Evans)，他去年推出的「真愛搞失蹤」（Ghosted），年底被一堆娛樂媒體或是部落客點名為最爛電影之一，果然他和該片的女主角安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）分別提名了最差男、女主角，兩人還一起入圍最差銀幕搭檔。

克里斯伊凡（左）與安娜迪阿瑪斯不僅分別入圍最差男、女主角，也一起入圍了最差銀幕搭檔。（取材自IMDb）

最差女主角入圍者除了安娜迪阿瑪斯，還有「賭場大劫殺」(Johnny & Clyde)梅根福克斯（Megan Fox）、「舞力麥克：最後一跳」（Magic Mike's Last Dance）莎瑪海耶克（Salma Hayek）、「沙贊！眾神之怒」奧斯卡影后海倫米蘭(Helen Mirren)、「慈母殺心」（The Mother）珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）。

最差男女配角提名者也不乏觀眾熟悉的明星，像「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)麥克道格拉斯(Michael Douglass)與比爾莫瑞(Bill Murray)、「浴血任務4」席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、「賭場大劫殺」白靈、「沙贊！眾神之怒」劉玉玲等。

去年超級英雄片行情跌到谷底，創下漫威在北美賣座最低紀錄的「驚奇隊長2」竟完全逃過，反而票房比它好非常多的「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」得到4項提名，DC的漫畫英雄片則是「沙贊！眾神之怒」代表承受金酸莓的修理，同樣也是入圍4項獎。「浴血任務4」提名7項，成為最大輸家，接著是各自入圍5項的「小熊維尼：血與蜜」和「大法師：信徒」。

本屆金酸莓獎也按照慣例，會在奧斯卡金像獎頒獎典禮前一天公布得獎名單，預計3月9日揭曉所有得主。