我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

道指史指續創新高 道指首登3萬8000點

金酸莓獎誰中槍？美國隊長、蟻人、浴血任務都躲不掉

記者蘇詠智／即時報導
「浴血任務4」入圍最差影片，傑森史塔森（左）與梅根福克斯還分別以其他電影入圍最差男、女主角。（取材自IMDb）
「浴血任務4」入圍最差影片，傑森史塔森（左）與梅根福克斯還分別以其他電影入圍最差男、女主角。（取材自IMDb）

一年一度、搶在奧斯卡金像獎入圍名單前一天揭曉的「金酸莓獎」入圍名單，今年矛頭指向一堆不如預期的續集大片，包括「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer）、「浴血任務4」(Expend4bles - GaragePlay )、「巨齒鯊2：海溝深淵」(Meg 2: The Trench)、「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）都入圍了最差影片，剩下的最後一個名額則是把著名童書改編成殘殺恐怖片的「小熊維尼：血與蜜」（Winnie-the-Pooh: Blood and Honey）。5部入圍片就有兩部是傑森史塔森（Jason Statham）主演，使他成了該獎認證的年度爛片之王。

金酸莓獎以消遣好萊塢的差評大片和不慎主演爛片的紅星為主旨，今年的5位最差男主角入圍者，每一位都是大咖，其中「梵蒂岡驅魔士」（The Pope's Exorcist）羅素克洛(Russell Ira Crowe)、「Mercy」強沃特(Jon Voight)都是奧斯卡影帝，卻也沒能逃過金酸莓獎的修理。

馮迪索以「玩命關頭X」提名最差男主角。（取材自IMDb）
馮迪索以「玩命關頭X」提名最差男主角。（取材自IMDb）

一整年演出了好幾部爛片的傑森史塔森，當然也躲不掉，是以「巨齒鯊2：海溝深淵」得到最差男主角的提名。和他合演「玩命關頭X」（Fast X）的馮迪索(Vin Diesel)也拿下一席名額，最後一位入圍最差男主角的則是已卸下「美國隊長」重任的克里斯伊凡(Chris Evans)，他去年推出的「真愛搞失蹤」（Ghosted），年底被一堆娛樂媒體或是部落客點名為最爛電影之一，果然他和該片的女主角安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）分別提名了最差男、女主角，兩人還一起入圍最差銀幕搭檔。

克里斯伊凡（左）與安娜迪阿瑪斯不僅分別入圍最差男、女主角，也一起入圍了最差銀幕搭...
克里斯伊凡（左）與安娜迪阿瑪斯不僅分別入圍最差男、女主角，也一起入圍了最差銀幕搭檔。（取材自IMDb）

最差女主角入圍者除了安娜迪阿瑪斯，還有「賭場大劫殺」(Johnny & Clyde)梅根福克斯（Megan Fox）、「舞力麥克：最後一跳」（Magic Mike's Last Dance）莎瑪海耶克（Salma Hayek）、「沙贊！眾神之怒」奧斯卡影后海倫米蘭(Helen Mirren)、「慈母殺心」（The Mother）珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）。

最差男女配角提名者也不乏觀眾熟悉的明星，像「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)麥克道格拉斯(Michael Douglass)與比爾莫瑞(Bill Murray)、「浴血任務4」席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、「賭場大劫殺」白靈、「沙贊！眾神之怒」劉玉玲等。

去年超級英雄片行情跌到谷底，創下漫威在北美賣座最低紀錄的「驚奇隊長2」竟完全逃過，反而票房比它好非常多的「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」得到4項提名，DC的漫畫英雄片則是「沙贊！眾神之怒」代表承受金酸莓的修理，同樣也是入圍4項獎。「浴血任務4」提名7項，成為最大輸家，接著是各自入圍5項的「小熊維尼：血與蜜」和「大法師：信徒」。

本屆金酸莓獎也按照慣例，會在奧斯卡金像獎頒獎典禮前一天公布得獎名單，預計3月9日揭曉所有得主。

入圍 奧斯卡 珍妮佛洛佩茲

上一則

林熙蕾自爆初吻對象是劉德華 他25年後得知超崩潰

下一則

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

延伸閱讀

北美文苑文學獎初審激烈 66篇晉級複審

北美文苑文學獎初審激烈 66篇晉級複審
橫掃獎季 「可憐的東西」艾瑪史東 入圍英國奧斯卡影后

橫掃獎季 「可憐的東西」艾瑪史東 入圍英國奧斯卡影后
「奧本海默」再出鋒頭 英國奧斯卡11項入圍

「奧本海默」再出鋒頭 英國奧斯卡11項入圍
奧本海默獲英國奧斯卡13項提名 花月殺手女主角出局

奧本海默獲英國奧斯卡13項提名 花月殺手女主角出局

熱門新聞

賈玲「瑩」面而來海報被指油膩。(取材自微博)

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

2024-01-17 20:34
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲在公開場合總是顯得很恩愛。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲又要4度離婚？班艾佛列克已感到厭煩

2024-01-16 15:14
辛芷蕾演「李李」，光走路就學了2年。(取材自微博)

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

2024-01-18 07:00
翟天臨爆出學術醜聞後淡出演藝圈。(取材自微博)

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

2024-01-15 06:00
「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美影音平台上架時，被傳片名會更改，拿掉「第一章」。圖／摘自IMDb

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

2024-01-21 10:27
柳夢璃扮演者毛曉慧被觀眾嫌棄「像AI木頭」。(取材自微博)

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

2024-01-21 06:00

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
不悔為「繁花」消失3年… 唐嫣演活「汪小姐」 連王家衛眼淚也被騙走

不悔為「繁花」消失3年… 唐嫣演活「汪小姐」 連王家衛眼淚也被騙走