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阿湯哥終於得獎 「任務7」打敗「捍衛4」摘金番茄

記者蘇詠智／綜合報導
「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美影音平台上架時，被傳片名會更改，拿掉「第一章」。（取材自IMDb）
「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美影音平台上架時，被傳片名會更改，拿掉「第一章」。（取材自IMDb）

去年最出人意表的票房結果之一，莫過於湯姆克魯斯（Tom Cruise）挾「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）的強旺人氣，乘勝追擊推出「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One），卻踢到鐵板，北美賣座遠不如預期，最終可能讓電影公司賠錢。明明片子的影評成績頗佳，觀眾看完也好評居多，偏偏就是票房欲振乏力，讓湯姆克魯斯有些臉上無光。

不少網友出門看電影前都會做為參考的「爛番茄」網站，公布年度「金番茄獎」得主，獲獎者都是2023年該網站上影評成績最高且觀眾分數最佳，其中在「動作、冒險電影」一項，得獎的正是「不可能的任務：致命清算 第一章」，以些微差距打敗基努李維（Keanu Reeves）「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4），算是給了辛苦在疫情期間拍完此片的湯姆克魯斯及所有演員、工作人員一個遲來的肯定。

湯姆克魯斯開心「不可能的任務：致命清算 第一章」獲得金番茄獎。（取材自X平台）
湯姆克魯斯開心「不可能的任務：致命清算 第一章」獲得金番茄獎。（取材自X平台）

阿湯也很開心拍了短片，表示感謝觀眾、影評的支持，自己和所有人員那麼拚命拍這部片就是為了讓大家得到好的娛樂，對此相當激動和榮幸，講到最後也露出了招牌的陽光笑容。

儘管「金番茄獎」雪中送炭，「不可能的任務」系列的未來，依舊陷入懸疑，目前各方推論預計明年上映的第8集會是最後一集，而該片原本和第7集是一個相關的大故事，拆成上下兩章，因為第一章的票房欠佳，近日已傳出第7集在北美上影音平台時，片名會只剩下「不可能的任務：致命清算」而沒有「第一章」的字眼，免得連累到下一集的賣座成績，明年第8集上片時英文、中文片名可能都會另取新的副標題。

湯姆克魯斯 疫情 基努李維

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