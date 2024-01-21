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72歲珍西摩爾 大方曝和男友超級「性」福、更加激情

記者蘇詠智／綜合報導
珍西摩爾（右）與現任男友約翰贊貝提之間的性生活超美滿。(取材自Instagram)
珍西摩爾（右）與現任男友約翰贊貝提之間的性生活超美滿。(取材自Instagram)

曾經當過龐德女郎、主演過「似曾相識」(Somewhere in Time)的珍西摩爾(Jane Seymour)，今年72歲，卻發表文章坦言：「現階段的性生活，比我記得的還要美妙、更加激情，不用到了60歲就停止享受性愛。」

過往在觀眾眼裡，珍西摩爾是優雅、有氣質的佳人，很難想像從她口中聽到關於「性」的話題，更加想不到她居然表示「年過70超級性福」，還鼓勵大家，60歲以後更要盡情享受性行為的美好。但她其實要強調的是，年齡愈長，性愛就愈不只是基於身體的需要，而是更加建立在親密的情感上，將人生中的高低起伏，不管快樂或是傷心，都與另外一個人分享，從彼此的同理心與共同的狂熱和慾望之中，達到性愛結合最讓人滿意的程度。

她覺得，自己已經很了解自己，以及自己的身體。她現任男友約翰贊貝提(Jane Seymour)也有自身從生活上得到的體驗，他們的性愛就能夠是基於信任和愛的關係，比起年輕人只是先上床再開始認識對方要好多了。

珍西摩爾想要打破外界的偏見，認為年長者就不該再想著性，也不可談論性，更不准享受美妙的性，她就是要大方的把自己的感覺說出來。

她進入演藝圈在事業上第一個大突破，就是在007的第8集「生死關頭」(Live and Let Die)演一位巫毒教女巫，因為被龐德誘騙歡好、失去處子之身，算塔羅牌也開始失靈。她認為，從服裝到情節、角色的設計都是要突顯性感，演起來很不舒服，後來就不太願意再接一些要賣弄風情的角色。想不到人生過了70歲，連性愛都可以大方談，果然很多事情都豁然開朗了。

龐德

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