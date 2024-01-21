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13歲快175公分… 妮可基嫚怨長太高 自嘲走紅毯像長頸鹿

記者蘇詠智／綜合報導
妮可基嫚一直對自己過高的身高有不安全感。（歐新社資料照片）
妮可基嫚一直對自己過高的身高有不安全感。（歐新社資料照片）

妮可基嫚(Nicole Kidman)從澳洲到好萊塢發展，不但曾經與湯姆克魯斯(Tom Cruise)結為「最受矚目明星夫妻」，在離婚之後的事業表現也極亮眼。除了有奧斯卡影后的身分，主演的影集、電影一大堆，個人財富據估計直逼3億元。各方面看來都非常成功，她卻坦言至今還是會對身高有不安全感。不同於前夫湯姆克魯斯在內的很多人，總被嫌身形不夠高大威猛，她的困擾竟是長太高，目前幾乎在180公分左右，從年輕時就一直被告知：「妳紅不起來，妳太高了。」

根據妮可基嫚的回憶，她才快13歲就已經要長到175公分，和小三歲的妹妹安東妮亞(Antonia Kidman)站在一起，就像大人帶小孩。不過安東妮亞進入生長發育期後，增高速度比她更驚人，現在比她還高出七公分。由於年紀小小就那麼高，妮可基嫚小時候去爭取演出歌舞名劇「安妮」(Annie)都被打槍。那時她還沒有經紀人，是媽媽陪她去試演，本來都覺得過程很漫長、很煩了，才發現人家只想要不超過157公分的女生。她超過162公分，光體型就不合格。但至少他們還讓她在合唱中試唱了幾句台詞，就再也沒召回她再試。

星光大道紅地毯上，妮可基嫚的大長腿常是受到矚目的焦點，要選紅毯上最美，她也常會被點名。可是她仍有無奈地說：「每次都給我鞋跟很高的鞋子，我就想問，沒有中跟的嗎？我會變成紅毯上最高的人吧？像隻長頸鹿。」

演員的體型需要隨角色而改變，妮可坦承有時很怨恨自己幹嘛那麼高，有時卻又很感恩，因為身高能夠符合演出需要。她說：「我真的非常感激自己還很健康，可是我的膝蓋有點問題，一部分原因都跟身高有關。」

妮可基嫚（左）13歲已快175公分，看不出只比妹妹安東妮亞大三歲。(取材自Ins...
妮可基嫚（左）13歲已快175公分，看不出只比妹妹安東妮亞大三歲。(取材自Instagram)

湯姆克魯斯 澳洲 星光大道

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