13歲快175公分… 妮可基嫚怨長太高 自嘲走紅毯像長頸鹿

妮可基嫚一直對自己過高的身高有不安全感。（歐新社資料照片）

妮可基嫚(Nicole Kidman)從澳洲 到好萊塢發展，不但曾經與湯姆克魯斯 (Tom Cruise)結為「最受矚目明星夫妻」，在離婚之後的事業表現也極亮眼。除了有奧斯卡影后的身分，主演的影集、電影一大堆，個人財富據估計直逼3億元。各方面看來都非常成功，她卻坦言至今還是會對身高有不安全感。不同於前夫湯姆克魯斯在內的很多人，總被嫌身形不夠高大威猛，她的困擾竟是長太高，目前幾乎在180公分左右，從年輕時就一直被告知：「妳紅不起來，妳太高了。」

根據妮可基嫚的回憶，她才快13歲就已經要長到175公分，和小三歲的妹妹安東妮亞(Antonia Kidman)站在一起，就像大人帶小孩。不過安東妮亞進入生長發育期後，增高速度比她更驚人，現在比她還高出七公分。由於年紀小小就那麼高，妮可基嫚小時候去爭取演出歌舞名劇「安妮」(Annie)都被打槍。那時她還沒有經紀人，是媽媽陪她去試演，本來都覺得過程很漫長、很煩了，才發現人家只想要不超過157公分的女生。她超過162公分，光體型就不合格。但至少他們還讓她在合唱中試唱了幾句台詞，就再也沒召回她再試。

在星光大道 紅地毯上，妮可基嫚的大長腿常是受到矚目的焦點，要選紅毯上最美，她也常會被點名。可是她仍有無奈地說：「每次都給我鞋跟很高的鞋子，我就想問，沒有中跟的嗎？我會變成紅毯上最高的人吧？像隻長頸鹿。」