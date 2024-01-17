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阿諾在德國機場遭拘留3小時 只因沒做這件事 還噴3.8萬罰款

編譯徐榆涵／即時報導
美國知名好萊塢男星阿諾史瓦辛格17日在德國慕尼黑機場遭到海關人員短暫扣留。（美聯社）
美國知名好萊塢男星阿諾史瓦辛格17日在德國慕尼黑機場遭到海關人員短暫扣留。（美聯社）

美國知名好萊塢男星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）17日在德國慕尼黑機場遭到海關人員短暫扣留，因為他被發現攜帶一支價值2.6萬歐元（約2.8萬美元）的瑞士愛彼名表（Audemars Piguet）並未申報，據傳海關最終向他開出3.5萬歐元（約3.8萬美元）巨額罰款。

英國衛報報導，德國畫報（Bild）引述海關官員消息稱，出生於奧地利、現年76歲的前加州州長阿諾史瓦辛格從洛杉磯出發抵達慕尼黑機場後遭到扣留約3小時。

報導指出，阿諾史瓦辛格被警察帶到一邊，並搜查行李，發現了這只未在入境文件上申報的高價手表。

慕尼黑主要海關辦公室發言人表示，「我們已經啟動刑事稅務程序。這支手表應當事前申報，因為它是從海外輸入的。」

阿諾史瓦辛格則試圖告訴官員，攜帶這只手表是為了在18日晚間奧地利中部基茨比厄爾（Kitzbühel）的一場慈善拍賣活動上，捐贈給他的「史瓦辛格氣候倡議」組織。他說，「這就是德國面臨的問題，只見樹木卻看不見森林。」

畫報指出，海關向阿諾史瓦辛格收取3.5萬歐元的罰款，其中包含4000歐元的稅款與5000歐元罰金。據說阿諾原本想用信用卡支付這筆費用，但德國海關規定至少一半必須使用現金支付，於是最後由海關人員陪他去銀行領錢，才同意放行讓他入境。

一名海關發言人向《南德意志報》表示，「如果貨物要留在歐盟國家，就必須向海關申報，這規定適用於每一個人，無論他們是叫做史瓦辛格還是穆勒、梅爾或胡貝爾」。

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