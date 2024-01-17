阿諾在德國機場遭拘留3小時 只因沒做這件事 還噴3.8萬罰款

美國知名好萊塢男星阿諾史瓦辛格17日在德國慕尼黑機場遭到海關人員短暫扣留。（美聯社）

美國知名好萊塢男星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）17日在德國 慕尼黑機場遭到海關人員短暫扣留，因為他被發現攜帶一支價值2.6萬歐元（約2.8萬美元）的瑞士愛彼名表（Audemars Piguet）並未申報，據傳海關最終向他開出3.5萬歐元（約3.8萬美元）巨額罰款。

英國衛報報導，德國畫報（Bild）引述海關官員消息稱，出生於奧地利、現年76歲的前加州 州長阿諾史瓦辛格從洛杉磯出發抵達慕尼黑機場後遭到扣留約3小時。

報導指出，阿諾史瓦辛格被警察帶到一邊，並搜查行李，發現了這只未在入境文件上申報的高價手表。

慕尼黑主要海關辦公室發言人表示，「我們已經啟動刑事稅務程序。這支手表應當事前申報，因為它是從海外輸入的。」

阿諾史瓦辛格則試圖告訴官員，攜帶這只手表是為了在18日晚間奧地利中部基茨比厄爾（Kitzbühel）的一場慈善拍賣活動上，捐贈給他的「史瓦辛格氣候倡議」組織。他說，「這就是德國面臨的問題，只見樹木卻看不見森林。」

畫報指出，海關向阿諾史瓦辛格收取3.5萬歐元的罰款，其中包含4000歐元的稅款與5000歐元罰金。據說阿諾原本想用信用卡 支付這筆費用，但德國海關規定至少一半必須使用現金支付，於是最後由海關人員陪他去銀行領錢，才同意放行讓他入境。

一名海關發言人向《南德意志報》表示，「如果貨物要留在歐盟國家，就必須向海關申報，這規定適用於每一個人，無論他們是叫做史瓦辛格還是穆勒、梅爾或胡貝爾」。