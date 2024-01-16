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艾美獎「最辣孕婦」像穿紅色肚兜 未婚夫羅伯派汀森大發福

記者蘇詠智／即時報導
雖然沒有遮住孕肚，蘇琪沃特豪斯的艾美獎紅毯造型卻大受好評，也被認為超辣。（歐新社）
雖然沒有遮住孕肚，蘇琪沃特豪斯的艾美獎紅毯造型卻大受好評，也被認為超辣。（歐新社）

女星在紅毯上無不花盡心思爭奇鬥豔，就為了成為最美麗的焦點，即便是身懷六甲，也不想邋遢出門。第75屆艾美獎的紅毯上，和交往多年的男神羅伯派汀森(Robert Pattinson)已經在等待愛的結晶誕生的蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse），穿上一襲大紅露背禮服，頗像肚兜，雖然不可能完全遮住孕肚，卻仍然有釋放性感的空間，大受好評，被不少媒體選為今年出席頒獎女星中服裝最美之一，也被譽為「最辣孕婦」。

蘇琪沃特豪斯禮服秀出美背，釋放性感。（歐新社）
蘇琪沃特豪斯禮服秀出美背，釋放性感。（歐新社）

潔西卡雀絲坦一貫的優雅，擺脫灰暗的禮服顏色選擇尤其得到激賞。（歐新社）
潔西卡雀絲坦一貫的優雅，擺脫灰暗的禮服顏色選擇尤其得到激賞。（歐新社）

本屆艾美獎照例有不少知名女星精心打扮出席，席琳娜（Selena Gomez）的服裝帶點鏤空的效果，葉片的圖案也有巧思，評價頗不錯。奧斯卡影后潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)向來氣質優雅，在艾美獎典禮穿著的亮綠色禮服，突破沉悶的黑白灰，讓人眼睛一亮，也有佳評。另一位后字輩的克萊兒丹妮絲(Claire Danes)也是擺脫灰暗、穿上淡粉紅色的禮服，設計簡單卻大方，凸顯她的美好氣質。

羅伯派汀森據傳跟著懷孕的未婚妻狂吃，已經嚴重發福。（路透資料照片）
羅伯派汀森據傳跟著懷孕的未婚妻狂吃，已經嚴重發福。（路透資料照片）

在今年艾美獎紅毯上成為話題的蘇琪沃特豪斯，目前還沒「卸貨」，羅伯派汀森自然要多陪伴他，一起克服大腹便便的各種不適，可是八卦刊物卻稱羅伯也跟著她一起大吃，現在發福的狀況比她還嚴重，羅伯本身的個性就很隨性，不拍戲時完全不會注意要保持帥氣，曾經差一點因為「不夠帥」被「暮光之城」電影公司打槍，那時他據稱沒什麼化妝、還有點啤酒肚，現在又讓自己身形橫向發展，恐怕當蘇琪生完孩子子、努力減重時，他也得在旁邊跟著努力鍛鍊才行。

席琳娜的禮服設計、花色都很吸睛。（歐新社）
席琳娜的禮服設計、花色都很吸睛。（歐新社）

克萊兒丹妮絲的知性氣質展露無遺，贏得讚賞。（歐新社）
克萊兒丹妮絲的知性氣質展露無遺，贏得讚賞。（歐新社）

艾美獎 奧斯卡 減重

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