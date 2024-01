艾美獎3部劇大贏家 緬懷「六人行」馬修派瑞最感人

馬修派瑞是本屆艾美獎「緬懷已逝電視人」的壓軸。(路透)

第75屆黃金時段艾美獎 頒獎典禮,由於去年秋天美國編劇、演員工會雙罷工,因此延後了4個月才在15日於洛杉磯市中心的孔雀劇院舉辦。已經在金球獎 、評論家選擇獎連續出現的「繼承之戰」(Succession)、「大熊餐廳」( The Bear)、「怒嗆人生」(Beef)3分天下的情況,艾美獎上第3度出現,而「繼承之戰」基倫克金(Kieran Culkin)與莎拉史努克(Sarah Snook)、「怒嗆人生」史蒂芬元與黃艾莉,也依然包辦戲劇類影集、迷你影集或電視電影的視帝與視后。

艾美獎過往都是9月頒發、堪稱下半年美國最重要的影視大獎,本屆意外被擠到和金球獎、評論家選擇獎頒獎典禮後才舉行,因此得獎名單已經被前兩個頒獎典禮「預告」到差不多,唯一最大的不同,是喜劇影集大贏家「大熊餐廳」,由於阿尤艾德維利(Ayo Edebiri)在前兩獎都拿到最佳女主角,而艾美獎認定她的戲分是女配角,因此沒有再讓她和傑瑞米艾倫懷特一起登上喜劇類視后與視帝的寶座,但兩人還是都在自己的項目上勝出,獲選為艾美獎喜劇影集最佳女主角的是「小學風雲」昆塔布倫森。

「繼承之戰」莎拉史努克獲得最佳戲劇類影集女主角獎。(路透)

「繼承之戰」基倫克金是本屆艾美獎戲劇類影集視帝。(路透)

曾經艾美獎上頗為風光的「王冠」(The Crown),本屆典禮上空手而回,連最具競爭力的「黛安娜王妃」伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki)都未能拿下最佳戲劇影集女配角獎,敗給「白蓮花大飯店」( The White Lotus)珍妮佛庫里姬(Jennifer Coolidge),「繼承之戰」馬修麥費迪恩(Matthew Macfadyen)則贏回最佳戲劇影集男配角獎,該劇也獲得最佳戲劇影集、最佳戲劇影集編劇和導演等大獎。

最佳喜劇影集和喜劇影集編導等大獎,毫無意外由「大熊餐廳」勝出,該劇的艾邦摩斯巴赫拉克(Ebon Moss-Bachrach)也獲喜劇類最佳男配角。最佳迷你影集與迷你影集或電視電影編導,則都是「怒嗆人生」獲獎,不過最佳迷你影集或電視電影男女配角分別是「黑鳥」(Black Bird)保羅華特豪瑟(Paul Walter Hauser)、「食人魔達默」( Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)奈西娜許貝茨(Niecy Nash-Betts)。

「怒嗆人生」團隊上台領取最佳迷你影集大獎。(路透)

今年在緬懷已逝電視人的環節,最受矚目的當然是「六人行」(Friends)馬修派瑞 (Matthew Perry),此段由CP查理和夫妻組合「The War and Treaty」一起以歌聲向過去一年來去世的著名電視人道別,先以CP查理為了保羅沃克(Paul Walker)而做的「玩命關頭7」名曲「See You Again」開頭,接著隨著短片中的已逝電視人畫面不斷轉換,「六人行」主題曲「I’ll Be There for You」慢板旋律突然浮現,果真最後壓軸出現的人物正是馬修派瑞,讓全場觀眾無不感傷。