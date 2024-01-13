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「無間警探」茱蒂佛斯特復出小螢幕 激烈性愛不尷尬

記者蘇詠智／綜合報導
茱蒂佛斯特復出小螢幕，主演HBO「無間警探：闇夜國度」。（美聯社）
茱蒂佛斯特復出小螢幕，主演HBO「無間警探：闇夜國度」。（美聯社）

兩屆奧斯卡影后茱蒂佛斯特(Jodie Foster)曾演出「沉默的羔羊」(The Silence of the Lambs)等經典電影，卻至少30年沒有主演影集，HBO、HBO GO將推出的「無間警探：闇夜國度」(True Detective: Night Country)就是她復出小螢幕新作，她不但要和冠軍拳擊手出身的卡莉瑞斯(Kali Reis)一起飾演警探、追查北極研究站人員失蹤的案件，還有激烈的性愛畫面，噱頭十足。

「無間警探」每一季都由不同大牌領銜、描述不一樣的故事，第四季「無間警探：闇夜國度」主角由女性掛帥，外景大都在冰天雪地之中。茱蒂坦言，自己接戲的首要考量就是劇本、劇本、劇本，好的劇本比她的角色有沒有趣更會讓她點頭。她覺得她所飾演的警探麗茲，渾身上下一堆問題，有點懶散、有點腐敗，講一堆不好笑的笑話，儘管缺點很多，演起來卻比扮英雄有樂趣多了。

戲裡茱蒂還和英國男星克里斯多夫艾克斯頓(Christopher Eccleston)有激烈性愛戲，雖然沒有太驚人的裸露，對她還是近年難得一見的大尺度演出，問她會不會尷尬？她大笑出聲：「性愛也是角色歷程的一部分，我們這一季描述一些有問題的女人，透過性愛也能呈現她們與男性的關係，剛好和陽剛味十足的首季做對比，我滿喜歡這次導演處理性愛部分的手法。」她還自嘲：「我的激情戲是比較好玩的，粗重難熬的活兒都分給卡莉了。」

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