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艾瑪史東「全裸賣身」佛心價35元 未婚夫也無奈

記者陳建嘉／即時報導
「可憐的東西」艾瑪史東。(圖:探照燈影業提供)
「可憐的東西」艾瑪史東。(圖:探照燈影業提供)

第81屆金球獎落幕，電影「可憐的東西（Poor Things）」一共入圍7項大獎，奪下最佳音樂及喜劇類影片，艾瑪史東（Emma Stone）也以該片二度封后。近日公開了該片的最新片段，片中艾瑪史東飾演的「貝拉」向未婚夫透露自己隨誘拐她的律師周遊列國時，曾經「體驗」出賣身體的生活。未婚夫善解人意地說即使自己會嫉妒，她仍有自由運用身體的權利，她卻語出驚人地冒出一句回應：「我通常收30法郎（約35美元）。」

艾瑪史東二度封后，在致詞時首先感謝同為喜劇演員的男友戴夫麥卡瑞，再來感謝與她對戲的威廉達佛（Willem Dafoe）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）和拉米尤瑟夫(Ramy Youssef) ，讓拍攝時的每天都充滿無比歡樂。她也再度感激能夠遇見「真寵」鬼才導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)三生有幸，有別於傳統故事女主找到白馬王子從此過著幸福的生活，艾瑪更把「可憐的東西」形容為「主角愛上人生」的另類愛情喜劇，主角貝拉改變她的人生觀，能夠以此角色獲得肯定意義重大。

最新片段搶先看「30法郎篇」，則表現貝拉狂放不羈的面貌，她向未婚夫透露自己隨誘拐她的律師周遊列國時，曾經「體驗」出賣身體的生活，未婚夫善解人意地說即使自己會嫉妒，她仍有自由運用身體的權利，她卻語出驚人地冒出一句回應：「我通常收30法郎」，對於佛心價大放送毫不自覺，措手不及的未婚夫只能打圓場地說：「這似乎比行情低。」

「可憐的東西」艾瑪史東。(圖:探照燈影業提供)
「可憐的東西」艾瑪史東。(圖:探照燈影業提供)
「可憐的東西」艾瑪史東。(圖:探照燈影業提供)
「可憐的東西」艾瑪史東。(圖:探照燈影業提供)

金球獎 入圍

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