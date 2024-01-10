艾瑪史東「全裸賣身」佛心價35元 未婚夫也無奈

「可憐的東西」艾瑪史東。(圖:探照燈影業提供)

第81屆金球獎 落幕，電影「可憐的東西（Poor Things）」一共入圍 7項大獎，奪下最佳音樂及喜劇類影片，艾瑪史東（Emma Stone）也以該片二度封后。近日公開了該片的最新片段，片中艾瑪史東飾演的「貝拉」向未婚夫透露自己隨誘拐她的律師周遊列國時，曾經「體驗」出賣身體的生活。未婚夫善解人意地說即使自己會嫉妒，她仍有自由運用身體的權利，她卻語出驚人地冒出一句回應：「我通常收30法郎（約35美元）。」

艾瑪史東二度封后，在致詞時首先感謝同為喜劇演員的男友戴夫麥卡瑞，再來感謝與她對戲的威廉達佛（Willem Dafoe）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）和拉米尤瑟夫(Ramy Youssef) ，讓拍攝時的每天都充滿無比歡樂。她也再度感激能夠遇見「真寵」鬼才導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)三生有幸，有別於傳統故事女主找到白馬王子從此過著幸福的生活，艾瑪更把「可憐的東西」形容為「主角愛上人生」的另類愛情喜劇，主角貝拉改變她的人生觀，能夠以此角色獲得肯定意義重大。