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「甜茶」金球獎台下調情女友 狂吻、摸胸全放送

記者陳建嘉／綜合報導
提摩西查勒梅(左)與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納吻得超開心。（翻攝自YouTube）
提摩西查勒梅(左)與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納吻得超開心。（翻攝自YouTube）

第81屆金球獎日前在加州比佛利希爾頓酒店順利落幕，「甜茶」提摩西查勒梅（Timothee Chalamet）以主演賣座電影「旺卡」(Wonka)角逐喜劇類及音樂類最佳男主角，最後雖然敗給「滯留生」(The Holdovers)保羅吉爾麥提(Paul Giamatti)，但他看起來心情完全不受影響，還在台下頻頻與女友凱莉詹納(Kylie Jenner)互動，兩人不時調情並且親吻，彷彿旁若無人，也不怕被鏡頭拍到，打得火熱，金球獎之夜就像約會之夜。

凱莉詹納是「卡戴珊家族」小妹，向來作風大膽，這次就算典禮鏡頭多次帶到這對情侶，兩人也不害羞熱吻，凱莉也多次撫摸甜茶配戴的鑽石項鍊，再俯身親吻，公然調情完全不害羞，其實兩人去年在碧昂絲演唱會上被拍到熱吻，雖然沒有正式坦承戀情，不過出席各大宴會總是毫不避諱陪伴彼此，讓人相當訝異。

其實兩人戀情在去年爆出後，外界一致不看好，不理解甜茶和未婚媽媽凱莉怎麼會突然搭上線，面對外界聲音，雙方反而愈愛愈高調，這次更是直接一同出席金球獎，並且現場轉播火辣畫面，甚至在金球獎官方X平台上，曬出十指緊扣的同框照，大膽認愛也讓不少網友被甜到。

提摩西查勒梅(左)與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納吻得超開心。（取材自Insta...
提摩西查勒梅(左)與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納吻得超開心。（取材自Instagram）

金球獎 加州 碧昂絲

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