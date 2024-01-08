金球獎／泰勒絲登「紅毯最美」瑪格羅比致敬「巨星芭比」

泰勒絲一襲閃亮亮的綠色禮服，獲讚「金球獎最美」。(路透)

金球獎 （Golden Globes Awards）頒獎典禮7日登場，以「可憐的東西」（Poor Things）拿下音樂喜劇類影后的艾瑪史東（Emma Stone）身穿LV訂製禮服，性感開衩設計搭配典雅花朵刺繡，呈現優雅幹練風格。歌手泰勒絲 （Taylor Swift）則選擇了閃亮亮的Gucci綠色禮服現身，被讚宛若天仙「金球獎最美」。

身為紅毯高材生，泰勒絲金球獎的紅毯造型完全沒有讓時尚迷失望，禮服貼身、低胸、露背，完美的將身材優勢都展現出來，不僅有美背，側面照的上圍彷彿就像是一座山，火辣又不過度暴露，不浮誇但卻不無聊，尺度拿捏得宜，整個人閃閃發光的頗有氣勢，一出席紅毯就驚豔眾人。

而在去年大賣的電影「Barbie芭比 」，女主角瑪格羅比（Margot Robbie）再度在紅毯致敬「芭比」經典造型，這次是仿效1977年出產的「巨星芭比」造型，以桃粉色禮服走紅毯，被評為「已經拿下第一場勝利」。

瑪格羅比再度在紅毯致敬「芭比」經典造型。(美聯社)

以「珍愛硬起來」（No Hard Feelings）入圍的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）則身穿Dior絲絨禮服，胸前深V展現大氣浪漫。

珍妮佛勞倫斯優雅大器。(歐新社)

在男演員方面，「Barbie芭比」男主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）雖然走安全牌以黑色西裝亮相，但仍有小巧思，他稍微露出結實胸肌，帥度不減。

而向來是紅毯資優生的當紅小生提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），以「旺卡」（Wonka）入圍音樂及喜劇類最佳男主角，雖然也是全身黑色西裝，但亮片外套充滿個性，讓他在一眾男星中脫穎而出，相當吸睛。