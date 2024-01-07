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金球獎／宮崎駿打敗迪士尼「蒼鷺與少年」奪最佳動畫

世界新聞網／輯
日本動畫大師宮崎駿新作「蒼鷺與少年」。(美聯社)
日本動畫大師宮崎駿新作「蒼鷺與少年」。(美聯社)

金球獎今晚開獎，日本動畫大師宮崎駿新作「蒼鷺與少年」奪得最佳動畫。

「蒼鷺與少年」打敗「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）、「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）與迪士尼百年大片「星願」（Wish）等奪獎。

剛過83歲生日的宮崎駿2013年作品「風起」（The Wind Rises）入圍過金球獎最佳外語片獎，他的「神隱少女」（Spirited Away）曾在2003年奧斯卡頒獎典禮勇奪最佳動畫片獎，大師本人則是於2014年獲頒奧斯卡終身成就獎。

「蒼鷺與少年」之前在美加上映時，開映週末以1280萬美元成績成為影史第一部登上北美票房冠軍的原創動畫作品。

「蒼鷺與少年」講述11歲男孩牧真人（Mahito）的故事，牧真人在母親死於一場火災後，與父親一同離開東京搬到鄉下生活。

牧真人後來遇到一隻灰鷺，這隻蒼鷺成為他的嚮導，帶他探索一個接一個的人生奧秘，這部電影也有「神隱少女」和「霍爾的移動城堡」等宮崎駿經典作品的影子。

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