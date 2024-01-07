金球獎今晚頒獎 主要入圍名單看這裡 「芭本海默」最大贏家
第81屆金球獎入圍名單頒獎典禮今晚舉行，以下為電影類主要入圍名單，其中「芭比」是獲得9項提名的最大贏家，「奧本海默」囊括8項提名居次。
「芭比」（Barbie）與「奧本海默」（Oppenheimer）因為在同一天於戲院上映，因此被合體稱為「芭本海默」（Barbenheimer），兩片皆在好萊塢頒獎季的金球獎（Golden Globes）大放異彩。
劇情類最佳影片
「奧本海默」（Oppenheimer）
「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）
「大師風華：真愛樂章」（Maestro）
「之前的我們」（Past Lives）
「夢想集中營」（The Zone of Interest）
「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）、
音樂或喜劇類最佳影片
「芭比」（Barbie）
「可憐的東西」（Poor Things）
「美國小說」（American Fiction，暫譯）
「保留者」（The Holdovers）
「五月的你，十二月的她」（May December）
Air
最佳導演
布萊德利庫柏（Bradley Cooper）/「大師風華：真愛樂章」
葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）/「芭比」
尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）/「可憐的東西」
克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）／「奧本海默」
馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）/「花月殺手」
席琳宋（Celine Song）/「之前的我們」
劇情類最佳女主角
莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）/「花月殺手」
凱莉墨里根（Carey Mulligan）/「大師風華：真愛樂章」
珊卓惠勒（Sandra Huller）/「墜惡真相」
安妮特班寧（Annette Bening）/「泳不放棄」（Nyad）
葛麗塔李（Greta Lee）/「之前的我們」
卡莉史派妮（Cailee Spaeny）/「普瑞希拉」（Priscilla，暫譯）
劇情類最佳男主角
席尼墨菲（Cillian Murphy）/「奧本海默」
布萊德利庫柏/「大師風華：真愛樂章」
李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）/「花月殺手」
科爾曼杜明戈（Colman Domingo）/「魯斯汀」（Rustin）
安德魯史考特（Andrew Scott）/「親愛的陌生人」（All of Us Strangers）
貝瑞柯根（Barry Keoghan）/索爾特本（Saltburn，暫譯）
音樂喜劇類最佳女主角
范塔莎波里諾（Fantasia Barrino）/「紫色姐妹花」（The Color Purple）
珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）/「珍愛硬起來」（No Hard Feelings）
娜塔莉波曼（Natalie Portman）/「五月的你，十二月的她」
阿爾瑪波伊斯提（Alma Pöysti）/「落葉」（Fallen Leaves）
瑪格蘿比（Margot Robbie）/「芭比」
艾瑪史東（Emma Stone）/「可憐的東西」
音樂喜劇類最佳男主角
尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）/「夢行者保羅」（Dream Scenario）
提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）/「旺卡」（Wonka）
麥特戴蒙（Matt Damon）/Air、保羅吉馬蒂（Paul Giamatti）/「保留者」
瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）/「寶可噩夢」（Beau Is Afraid）
傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）/「美國小說」（暫譯）
最佳女配角
愛蜜莉布朗（Emily Blunt）/「奧本海默」
丹妮兒布魯克斯（Danielle Brooks）/「紫色姐妹花」
茱蒂福斯特（Jodie Foster）/「泳不放棄」
茱莉安摩爾（Julianne Moore）/「五月的你，十二月的她」
羅莎蒙派克（Rosamund Pike）/索爾特本（暫譯）
達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）「保留者」
最佳男配角
威廉達佛（Willem Dafoe）/「可憐的東西」
勞勃狄尼洛（Robert De Niro）/「花月殺手」
小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）/「奧本海默」
雷恩葛斯林（Ryan Gosling）/「芭比」
查爾斯梅爾頓（Charles Melton）/「五月的你，十二月的她」
馬克魯法洛（Mark Ruffalo）/「可憐的東西」
最佳外語片
「墜惡真相」/法國
「落葉」/芬蘭
「少年的漂浪旅程」（Io capitano）/義大利
「之前的我們」/美國
「絕地盟約」（Society of the Snow）/西班牙
「夢想集中營」（The Zone of Interest）/英國
最佳動畫片
「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）
「元素方城市」（Elemental）
「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）
「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）
「鈴芽之旅」（Suzume）、「星願」（Wish）
最佳劇本
「芭比」
「可憐的東西」
「奧本海默」
「花月殺手」
「之前的我們」
「墜惡真相」
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