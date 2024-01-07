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拍激情戲偽高潮6小時 女星曝像應召女

記者蘇詠智╱綜合報導
「藍色是最溫暖的顏色」激情裸戲拍到讓兩位女星都覺得很不舒服。(取材自IMDb)
「藍色是最溫暖的顏色」激情裸戲拍到讓兩位女星都覺得很不舒服。(取材自IMDb)

大尺度的影片永遠會成為矚目焦點，電影「愛情轉移」(Passages)描述已有同性配偶的男導演竟與一名女子擦出激情火花，演變成難解的三角習題。男女主角法蘭茲羅戈斯基(Franz Rogowski)、愛黛兒艾薩卓普洛斯(Adele Exarchopoulos)應劇情需要少不了有纏綿的鏡頭，然而愛黛兒明白要求導演需要替床戲設限，因為她曾有過極不愉快的經驗。

愛黛兒曾和蕾雅瑟杜(Lea Seydoux)在「藍色是最溫暖的顏色」(Blue is the Warmest Colour)扮演一對同性情人，兩人破天荒和導演阿布戴柯西胥(Abdellatif Kechiche)一起分享該片所獲得的坎城影展最佳影片金棕櫚獎榮耀，但事後她們都對阿布戴柯西胥怨聲載道，罵他一點都不尊重演員，甚至歐美#Me Too風暴中引起熱烈討論。

蕾雅瑟杜抱怨阿布戴柯西胥用了好幾台攝影機拍她與愛黛兒，兩人在鏡頭前假裝激情高潮6小時，一直被他盯著看，覺得自己像應召女郎，相當沒有尊嚴。愛黛兒形容的沒那麼直接，卻也被這次經驗嚇到，再拍攝大膽內容時不忘與導演先溝通，才不會讓不舒服的經驗再重現。

對於激情場面，愛黛兒表示，近年業界盛行聘請親密戲指導來幫忙設計、規畫是很重要的，因為能夠先為親密場面設下限制和規範，有時候對演員來說更能自由發揮，因為知道底限在哪裡，否則就會無所適從。

「愛情轉移」中愛黛兒艾薩卓普洛斯（右）又有激情床戲。(取材自IMDb)
「愛情轉移」中愛黛兒艾薩卓普洛斯（右）又有激情床戲。(取材自IMDb)

坎城影展

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