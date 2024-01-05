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「芭比」不拍續集 瑪格蘿比：也不想再演「小丑女」

記者陳建嘉／即時報導
瑪格蘿比表明沒有意願拍「Barbie芭比」續集。(圖：華納兄弟提供)
瑪格蘿比表明沒有意願拍「Barbie芭比」續集。(圖：華納兄弟提供)

影星瑪格羅比（Margot Robbie）與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）合演的電影「Barbie芭比」（Barbie），在上映後掀起全球好評，票房也打破多項紀錄，全球票房也衝破14億美元，是去年賣座電影冠軍，同時擔綱演員、製片的瑪格當然功不可沒，但她近期接受「綜藝報」訪問，面對近半年一直頻傳的「Barbie芭比」續集否認要拍，「這很有趣，在現今每個人都會下意識地立即詢問續集，我不認為20年前是這樣的，這部片不是為了成為三部曲而設計」，似乎直接表明，如果一如外界猜測續集要以其他芭比娃娃的故事為主，那麼她與導演葛蕾塔潔薇不會參與其中。

瑪格表示導演葛蕾塔已經將一切投注在本片，「她完成每部電影後就像被掏空，認為自己再也拍不了這樣的作品，她把自身所有的一切都投入到那部電影中，所以我不知道怎麼樣讓她被充滿，我想華納兄弟也會這麼想，我不知道再拍下去會是什麼樣子？」

瑪格蘿比直言再拍體質相同的電影有何意義，更不了解為何非要「Barbie芭比」第二集，「為什麼不能是另一個龐大、原創、大膽的想法，找個厲害的製片、投入大筆預算，並得到大型公司的信任真正地去玩」。

瑪格並以自身為例，當初演「自殺突擊隊」（Suicide Squad）奠定「小丑女」哈莉奎恩（Harley Quinn）的形象爆紅後，短短五年內就推出三部電影，也認為有其他演員可以詮釋得更好，言下之意代表若有機會，也不會回歸全新的DC宇宙扮演該角，「我一直希望哈莉也能成為一個被其他女演員扮演的角色，就像有很多具代表性的男性角色一樣。 這一直是這個角色所應該追求的。哈莉非常有趣，可以朝很多不同的方向發展。而當妳把她交給別人，然後就會想：『她們要怎麼詮釋她？』而這一切的選擇是無窮無盡的」。

芭比 預算

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