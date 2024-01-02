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紅才是王道？ 好萊塢站邊小布 裘莉成「反派」遭打壓

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉過往恩愛時，彼此聲勢都達到巔峰。（路透資料照片）
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉過往恩愛時，彼此聲勢都達到巔峰。（路透資料照片）

布萊德彼特（Bradley Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變鬧了7年多，最近裘莉看似讓所有養子女都背離小布、贏了一回，其實已決定認敗走人？據八卦雜誌「OK！」報導，裘莉早先在受訪時透露自己有意離開好萊塢。而她對好萊塢為何失望？就是因為在離婚大戰中，她總被描繪成「反派」，布萊德彼特很像「受害者」，明明她已將布萊德彼特在飛機上酒醉對她和孩子們動粗的證據都拿出來了，好萊塢還是選擇站在布萊德彼特這一邊。

其實裘莉在與布萊德彼特交往之前，銀幕形象性感妖豔，又加上前後與一堆同片合作男星傳假戲真做，甚至和第2任丈夫比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）在一起期間還有「彼此互留對方血液」的詭異行為，給人一種有點危險的印象，是在與布萊德彼特結為情侶後才在公眾眼前變得更「溫暖」、更有「聖母」形象。

某些程度上，布萊德彼特在好萊塢能呼風喚雨，也幫助了她的事業不少，可惜現在她決定與他為敵，昔日曾愛屋及烏而關照她的龐大後盾，也就變成布萊德彼特與她對決的最大支持，況且她堅稱的「私人飛機上家暴事件」，FBI已因證據不足撤案，她無法徹底說服外界她講的是事實，能夠做的只有策動所有養子女一一背離他，但兩人所生的三個親子女，並沒有公開與父親反目。

加上好萊塢是個現實之地，布萊德彼特在演藝界的地位，明顯還是高出安琪莉娜裘莉一大截，當然有一大堆的同業會傾向支持他，和他鬧得越僵反而對她不利。無奈她就是不願意和平分享孩子們的監護權，而是選擇撕破臉，兩人各自比實力，布萊德彼特在演藝圈就是比她有辦法，她如果期待外界轉而背棄他來挺她，就是只能落得像現在一樣失望的收場。

布萊德彼特 裘莉 好萊塢

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