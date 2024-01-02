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「復仇者聯盟」內戰？ 鋼鐵人、浩克搶小金人

記者蘇詠智／綜合報導
小勞勃道尼有望入圍奧斯卡最佳男配角。（路透資料照片）
小勞勃道尼有望入圍奧斯卡最佳男配角。（路透資料照片）

超級英雄電影行情陷入谷底，觀眾一反之前10多年的熱烈支持，現在新上映的此類影片都會先被羞辱得體無完膚，彷彿不這麼做就很落伍，不禁讓人懷念起當初「復仇者聯盟」帶給大家的震撼。雖然幾位元老成員看似各自安好，但「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Lee Renner）去年元旦才受到重傷，花了一整年復健才能重回工作崗位，「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Dawney Jr.）與「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）更很快就要鬥得你死我活。

傑瑞米雷納在銀幕上向來是「硬漢」的形象，而在現實生活中，他的毅力也令人嘆服。他在2023年元旦被鏟雪車輾過受到重傷，還斷了30幾根骨頭，緊急送醫治療，一度被八卦媒體唱衰稱「恐怕要兩年才能夠復原」，結果他4月就已經出席Disney+的活動，近日更有可能回到片廠、續拍他主演的影集「 Mayor Of Kingstown」。

跨年夜，傑瑞米雷納上了CNN特別節目接受王牌主持安德森庫柏與安迪柯恩的訪問，坦言：「我真的很有福，我有這麼多值得拚命活下來的事，我有個大家庭和10歲的女兒，要是我放棄了，很多人的生活會被搞亂，也會陷入失望。」對於復出拍戲，他則回答：「我已經準備好了，身體夠強壯，『Mayor Of Kingstown』劇組希望我一個禮拜內歸隊，再看看吧，我會盡我最大的努力。」

有別於傑瑞米雷納從巨大的打擊中找到奮鬥的勇氣，「美國隊長」克里斯伊凡則是情場得意、職場失意。他和來自葡萄牙的「修女戰士」女主角艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）結婚，年過40後終於結束單身，然而他近年來的作品從只聲音演出的動畫「巴斯光年」，再到「真愛搞失蹤」、「灰影人」、「沉默騙局」等影音平台自製大片，口碑皆不如預期，「真愛搞失蹤」還被列入「年度最爛影片」的名單，想要在戲路上轉型的夢想，一直沒成順利實現，演藝行情也開始受到影響。

小勞勃道尼倒是在異軍突起的熱賣大片「奧本海默」，將負面角色演得讓觀眾厭煩、頗為出色，被看好會是今年奧斯卡最佳男配角的熱門人選之一。偏偏馬克魯法洛在與艾瑪史東（Emma Stone）合演的「可憐的東西」，也把愛吃醋的花花公子演得讓觀眾倒胃，同樣十分鮮活，也是被看好入圍奧斯卡最佳男配角的可能人選。然而目前的風向似乎是小勞勃道尼勝出的機率高過馬克魯法洛，兩人過去合作漫威英雄片培養出不錯情誼，小金人爭奪戰上難免要展開一番廝殺。

馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）
馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

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