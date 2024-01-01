新女友漂亮又聰明 阿湯哥砸大錢討歡心

艾西娜卡洛娃極具文化內涵，讓好萊塢天王巨星為之傾倒。(取材自Instagram)

多年未再傳出熱戀緋聞 的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），2023年12月突然爆出新女友艾西娜卡洛娃（Elsina Khayrova），且八卦刊物稱他對她相當用心，不惜砸大錢請她吃海鮮大餐、獻上昂貴的珠寶，以及高價展覽、表演門票，讓艾西娜擁有最奢華的享受，就只為了討她歡心。到底來自俄羅斯 的艾西娜有何獨特魅力，讓閱人無數的阿湯都為她傾倒，還做出一連串的高調示愛行動？

根據專門報導明星與名流八卦的「Life & Style」雜誌，湯姆克魯斯過去多年來沒有傳戀愛緋聞，其實內心從來沒有放棄再尋找理想的伴侶，這次看到讓他很滿意的艾西娜，當然用盡一切方法，只求贏得佳人垂青。

艾西娜的外表具名模水準，也是俄羅斯當地的名媛，可是最打動湯姆克魯斯的，是她的文化內涵很深厚，尤其講起東歐的文化與歷史，讓湯姆克魯斯聽到入迷，產生了相當大的興趣。艾西娜的父親是俄羅斯很重量級的國會議員，她算是出身名門，才能接受完善的教育，擁有豐厚的內在。