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續集電影2024爭鋒 功夫熊貓、沙丘、微笑…粉絲敲碗

記者蘇詠智／綜合報導
「功夫熊貓4」邀來新的大牌紅星加入聲音演出。(取材自IMDb)
「功夫熊貓4」邀來新的大牌紅星加入聲音演出。(取材自IMDb)

2024年到來，好萊塢各大片商預計推出的強片又以「續集」、「前傳」為多數，也不乏重啟或是舊片重拍，顯然新穎的好題材仍然難覓，觀眾還是只能在一些舊模式裡努力尋找新的樂趣。其中，「功夫熊貓」(Kung Fu Panda)、「魔鬼剋星」(Ghostbusters)、「微笑」(Smile)等都有續集推出，「辣妹過招」(Mean Girls)則要以歌舞片的新面貌捲土重來。

每到新的一個年度，娛樂媒體就會點名來年最值得期待的大片，2024最受矚目的續集電影之一「功夫熊貓4」，除了靈魂人物傑克布萊克(Jack Black)繼續為阿波配音外，成龍、安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)等老班底亦會回歸，加入兩位奧斯卡得主關繼威、薇奧拉戴維絲(Viola Davis)，噱頭依然不弱。2022年小兵立大功的恐怖片「微笑」，也將在2024秋天出續集，真人版「阿拉丁」女主角娜歐蜜史考特(Naomi Grace Scott)加入主演陣容。

前年底重新找回舊雨新知的「魔鬼剋星 未來世」(Ghostbusters: Afterlife)，續集將回到系列老家紐約市，描述神秘的力量將城市冰封，新的魔鬼剋星團隊要解決危機。「衝鋒飛車隊」(Mad Max 2)最新續作「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa)，由「后翼棄兵」(The Queen’s Gambit)安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)扮演女英雄芙莉歐莎的年輕時代，大戰克里斯漢斯沃(Christopher Hemsworth)飾演的反派，卡司組合有新鮮感。

「沙丘：第二部」(Dune: Part Two)除了提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、辛蒂亞(Zendaya)等原班人馬外，又加入奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)等當紅影星，片中也會有新的震撼場面。

「沙丘：第二部」提摩西夏勒梅與辛蒂亞仍有不少感情戲。(取材自IMDb)
「沙丘：第二部」提摩西夏勒梅與辛蒂亞仍有不少感情戲。(取材自IMDb)

休傑克曼(Hugh Jackman)助陣的「死侍3」(Deadpool 3)、「格雷女」達珂塔強生(Dakota Johnson)主演的「蜘蛛夫人」(Madame Web)、湯姆哈迪(Tom Hardy)領銜的「猛毒3」(Venom)則肩負重振漫畫改編電影行情的使命。

2024年初就會在歐美等地上映的新版「辣妹過招」採取類似「紫色姐妹花」(The Color Purple)的作法，先是由並非歌舞片的舊電影改編為百老匯上映的歌舞劇，再將百老匯歌舞劇拍成新的電影版，但原編劇蒂娜費(Tina Fey)還是會來新版助陣。

新版「辣妹過招」將是歌舞電影。(取材自IMDb)
新版「辣妹過招」將是歌舞電影。(取材自IMDb)

「金牌特務」(Kingsman)導演馬修范恩(Matthew Vaughn)的最新間諜動作片「機密特務：阿蓋爾」(Argylle)，集合亨利卡維爾(Henry Cavill)、山姆洛克威爾(Sam Rockwell)、布萊絲達拉斯霍華(Bryce Dallas Howard)、杜娃黎波(Dua Lipa)等知名卡司，用新的手法呈現，應該是2024年最值得期待的非續集新片之一。

「機密特務：阿蓋爾」卡司堅強，噱頭十足。(取材自IMDb)
「機密特務：阿蓋爾」卡司堅強，噱頭十足。(取材自IMDb)

喜歡「波希米亞狂想曲」(Bohemian Rhapsody)之類的音樂人傳記片觀眾，2024也不會失望，至少有兩部此類新片將要推出，其中之一是描述巴布馬利(Bob Marley)生平的「雷鬼之父：音樂無國界」(Bob Marley: One Love)，還有翻拍艾美懷絲(Amy Winehouse)成名經歷的「黑色會」(Back to Black)，演員能否把本尊的神態詮釋得維妙維肖？將是兩部片最大看點。

「雷鬼之父：音樂無國界」呈現巴布馬利的生平故事。(取材自IMDb)
「雷鬼之父：音樂無國界」呈現巴布馬利的生平故事。(取材自IMDb)

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