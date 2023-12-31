第二年婚告急？ 獅子座「班珍」被預測吵不停

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲都是獅子座，都很愛爭第一、搶出頭。（路透資料照片）

好萊塢 最具話題的夫妻檔—班艾佛列克 (Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)，婚姻安然度過第一年，2024年的秋天就會滿兩周年，可是這第二年恐怕難以避免爭吵與誤會，而且時間就在2024的8月15到28日，原因是兩人都屬愛出鋒頭、想搶第一的獅子座，而此時水星剛好在獅子座逆行，將使他們陷入誤解與爭吵中。

根據歐美星座專家的說法，班珍都是獅子座，這樣的結合有好有壞，好的是如果獅子座那段期間剛好走大運，兩人身上都會有拉抬事業的變化發生，此時反而會造成困擾：到底該以誰的事業為重？誰該要為了另一半多做一些配合與犧牲？相反的，要是獅子座的運勢陷低潮，他們就會各自碰上難關，無法彼此加油打氣，或是給予對方需要的溫暖，因為可能自顧不暇。

從星座搭配來看，班珍確實表現出喜歡爭強、得勝的作風，尤其是珍妮佛洛佩茲，走到哪兒都要成為目光焦點，歐美八卦刊物更稱她與班艾佛列克結婚的期待之一，就是取代在他們之前的布裘，當上好萊塢的指標性明星夫妻。現在看來，這個心願算是輕鬆實現，不容易的是要怎麼繼續維持這段婚姻下去，而不至於因為兩人都想做主弄得不歡而散。