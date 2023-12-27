我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

「紫色姐妹花」不和？歐普拉缺席宣傳 掀與琥碧戈柏恩怨

記者蘇詠智／綜合報導
歐普拉缺席新片宣傳，引起風波。（路透資料照片）
歐普拉缺席新片宣傳，引起風波。（路透資料照片）

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）經典之作「紫色姊妹花」（The Color Purple）令琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）與歐普拉（Oprah  Winfrey）分別入圍奧斯卡最佳女主角、女配角，也是她們演藝生涯中的重要代表作；事隔多年，歐普拉成了媒體女王，片子改編成歌舞劇在百老匯上演，她則轉任製作人，最近這齣戲又再被拍成新版本的歌舞片「紫色姐妹花」，歐普拉繼續擔任製片，史匹柏也是製片之一，琥碧戈柏則客串助陣。

近日所有要角一起上琥碧擔任主持群之一的談話節目「The View」宣傳，歐普拉竟然缺席，傳因此惹怒了節目的製作單位，也掀開她與琥碧戈柏的恩怨。

根據「紐約郵報」八卦版報導，製作單位本來計畫這段節目中要讓歐普拉和琥碧戈柏重聚，會是頗為感人的段落，不料歐普拉人未現身，只剩泰拉姬韓森(Taraji P. Henson) 、范塔西亞巴林諾（Fantasia Barrino）等主要演員和琥碧對談，可是琥碧的情緒還是很高昻，錄製時的氣氛仍頗佳。

「紐約郵報」也報導，有另方面的來源透露，「紫色姐妹花」劇組訪談是之前預錄，那天剛好歐普拉就是抽不出時間，事後她也另外在該節目的其他單元錄了一小段影片，應該足以補償。畢竟，她在演藝圈也是超重量級大人物，沒多少人敢封殺。

新版「紫色姐妹花」聖誕節在美國3152家戲院首映，一天賣座逾1800萬美元的成績，是14年來美國聖誕節首映一天的最佳票房；僅次於2009年電影「福爾摩斯」（Sherlock Holmes）在美國聖誕節首映一天賣座2460萬美元。

「紫色」是1982年作家愛莉絲華克的小說，敘述1900年代美國南方喬治亞州非裔婦女坎坷的命運，1985年史蒂芬史匹柏執導，隔年入圍奧斯卡十項提名，但抱憾而歸；新版「紫色」已入圍明年金球獎音樂或喜劇類電影最佳女主角及不分類最佳女配角2項提名。

琥碧戈柏（左）和歐普拉曾合演經典舊片「紫色姊妹花」。（取材自IMDb）
琥碧戈柏（左）和歐普拉曾合演經典舊片「紫色姊妹花」。（取材自IMDb）
琥碧戈柏（左一）與新版電影「紫色姐妹花」的卡司們在節目上訪談。（取材自YouTu...
琥碧戈柏（左一）與新版電影「紫色姐妹花」的卡司們在節目上訪談。（取材自YouTube）

歐普拉 聖誕節 入圍

上一則

秦昊5天瘦一圈展變臉式演技 伊能靜喊可怕

下一則

20年前被劉德華欺負 梁朝偉復仇成功

延伸閱讀

「姐妹花」因故鬧翻？歐普拉意外掀起和琥碧戈柏的恩怨

「姐妹花」因故鬧翻？歐普拉意外掀起和琥碧戈柏的恩怨
1年僅此1天 布碌崙1猶太餐館在聖誕節推中式套餐

1年僅此1天 布碌崙1猶太餐館在聖誕節推中式套餐
史上第二暖 芝聖誕節高溫華氏59度

史上第二暖 芝聖誕節高溫華氏59度
巴黎聖誕節一家五口命案 警方逮捕涉殺妻兒凶嫌

巴黎聖誕節一家五口命案 警方逮捕涉殺妻兒凶嫌

熱門新聞

圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
「我們與惡的距離2」曝光首波演員陣容，包括薛仕凌(左起)、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎等人演出。圖／大慕影藝提供

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

2023-12-23 16:40
韓星李善均涉毒案件撲朔迷離。（視頻截圖）

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

2023-12-26 21:42
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48
安珀赫德在「水行俠」系列從女主角變成小配角。圖／摘自IMDb

安珀赫德剩11句台詞 「水行俠2」登票房冠軍

2023-12-24 14:10
張學友在兩岸三地都擁有許多歌迷。(取材自微博)

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

2023-12-25 06:00

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？