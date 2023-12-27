「紫色姐妹花」不和？歐普拉缺席宣傳 掀與琥碧戈柏恩怨

歐普拉缺席新片宣傳，引起風波。（路透資料照片）

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）經典之作「紫色姊妹花」（The Color Purple）令琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）與歐普拉 （Oprah Winfrey）分別入圍 奧斯卡最佳女主角、女配角，也是她們演藝生涯中的重要代表作；事隔多年，歐普拉成了媒體女王，片子改編成歌舞劇在百老匯上演，她則轉任製作人，最近這齣戲又再被拍成新版本的歌舞片「紫色姐妹花」，歐普拉繼續擔任製片，史匹柏也是製片之一，琥碧戈柏則客串助陣。

近日所有要角一起上琥碧擔任主持群之一的談話節目「The View」宣傳，歐普拉竟然缺席，傳因此惹怒了節目的製作單位，也掀開她與琥碧戈柏的恩怨。

根據「紐約郵報」八卦版報導，製作單位本來計畫這段節目中要讓歐普拉和琥碧戈柏重聚，會是頗為感人的段落，不料歐普拉人未現身，只剩泰拉姬韓森(Taraji P. Henson) 、范塔西亞巴林諾（Fantasia Barrino）等主要演員和琥碧對談，可是琥碧的情緒還是很高昻，錄製時的氣氛仍頗佳。

「紐約郵報」也報導，有另方面的來源透露，「紫色姐妹花」劇組訪談是之前預錄，那天剛好歐普拉就是抽不出時間，事後她也另外在該節目的其他單元錄了一小段影片，應該足以補償。畢竟，她在演藝圈也是超重量級大人物，沒多少人敢封殺。

新版「紫色姐妹花」聖誕節 在美國3152家戲院首映，一天賣座逾1800萬美元的成績，是14年來美國聖誕節首映一天的最佳票房；僅次於2009年電影「福爾摩斯」（Sherlock Holmes）在美國聖誕節首映一天賣座2460萬美元。

「紫色」是1982年作家愛莉絲華克的小說，敘述1900年代美國南方喬治亞州非裔婦女坎坷的命運，1985年史蒂芬史匹柏執導，隔年入圍奧斯卡十項提名，但抱憾而歸；新版「紫色」已入圍明年金球獎音樂或喜劇類電影最佳女主角及不分類最佳女配角2項提名。