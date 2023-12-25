我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

巨星緋聞 2023大盤點 泰勒絲 1年換3男友最勁爆

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲1年內換3個男友。（路透資料照片）
泰勒絲1年內換3個男友。（路透資料照片）

2023年即將結束，不少歐美紅星的感情發展都在今年成為各方矚目焦點：湯姆克魯斯（Tom Cruise）、布萊德彼特（Brad Pitt）各自與小20多歲的女性陷入熱戀；布蘭妮（Britney Spears）與才結婚1年的老公分手；泰勒絲（Taylor Swift）則是1年內換3個男友，讓其他人都不得不甘拜下風。

話題女王泰勒絲先是和交往6年的喬歐文（Joe Alwyn）分手，再與1975樂團主唱馬蒂希利（Matty Healy）談了1個月短命之戀，秋天則高調與美式足球名將崔維斯凱爾西（Travis Kelce）熱戀，演藝圈與體育界都為之震動，不愧每一出手都能帶動熱烈討論的高手。

布蘭妮婚變後推出回憶錄。（路透資料照片）
布蘭妮婚變後推出回憶錄。（路透資料照片）

布蘭妮 出猛料回憶錄

盡情做自己的布蘭妮，和去年才舉行婚禮的猛男老公山姆（Sam Asghari）確定離異，婚變話題還沒平息，她馬上推出殺傷力驚人的回憶錄，揭露舊愛賈斯汀（Justin Timberlake）曾要她墮胎，粉絲攻擊的目標立刻轉移到賈斯汀身上，山姆則安全下莊。

小天后亞莉安娜（Ariana Grande）與丈夫達頓戈梅茲（Dalton Gomez）兩年婚姻告終，還沒斷乾淨就傳與合演電影「女巫前傳」（Wicked）的伊森史萊特（Ethan Slater）過從甚密，她並未回應，而是盡快與達頓和平分手，才和伊森公開交往，兩段情的時間就算疑似重疊，外界也不想細究。

多年沒有公開戀情的湯姆克魯斯在年底爆出了緋聞。（路透資料照片）
多年沒有公開戀情的湯姆克魯斯在年底爆出了緋聞。（路透資料照片）

阿湯哥、小布 各陷熱戀

而多年沒有公開戀情的湯姆克魯斯，卻在2023年的最後一個月爆出和俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃（Elsina Khayrova）交往中，而且八卦刊物還稱兩人早就低調見面了4個月。他可以包下一整層倫敦高檔餐廳，只為與艾西娜享用高級海鮮大餐，也能跟她一起去海德公園每年最吸引人潮的冬日樂園浪漫約會，倫敦的私人俱樂部更是他們常一起享用下午茶的地點。

無巧不巧，總是被傳和湯姆克魯斯在事業上有瑜亮情結的布萊德彼特，這一年與女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）上過好幾次八卦刊物的封面，布萊德彼特連60歲生日也和伊妮絲共度，據傳在親友面前已經稱呼她是「我的女友」。

湯姆克魯斯 布萊德彼特 泰勒絲

上一則

「家有遲緩兒」媽媽歌迷求抱抱 蔡依林淚腺鬆了

下一則

有望重登2024春晚？趙本山「頻抽筋」 爆身體出狀況

延伸閱讀

2023巨星緋聞大盤點：泰勒絲1年換3男友 布蘭妮分手

2023巨星緋聞大盤點：泰勒絲1年換3男友 布蘭妮分手
蜜月期過？ 八卦刊物唱衰泰勒絲戀情

蜜月期過？ 八卦刊物唱衰泰勒絲戀情
封面故事／探泰勒絲現象 澳洲講座：我更為你神魂顛倒

封面故事／探泰勒絲現象 澳洲講座：我更為你神魂顛倒
封面故事／探泰勒絲現象 課程多樣：心理學看報復八卦

封面故事／探泰勒絲現象 課程多樣：心理學看報復八卦

熱門新聞

圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48
「我們與惡的距離2」曝光首波演員陣容，包括薛仕凌(左起)、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎等人演出。圖／大慕影藝提供

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

2023-12-23 16:40
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08

超人氣

更多 >
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號