巨星緋聞 2023大盤點 泰勒絲 1年換3男友最勁爆

泰勒絲1年內換3個男友。（路透資料照片）

2023年即將結束，不少歐美紅星的感情發展都在今年成為各方矚目焦點：湯姆克魯斯 （Tom Cruise）、布萊德彼特 （Brad Pitt）各自與小20多歲的女性陷入熱戀；布蘭妮（Britney Spears）與才結婚1年的老公分手；泰勒絲 （Taylor Swift）則是1年內換3個男友，讓其他人都不得不甘拜下風。

話題女王泰勒絲先是和交往6年的喬歐文（Joe Alwyn）分手，再與1975樂團主唱馬蒂希利（Matty Healy）談了1個月短命之戀，秋天則高調與美式足球名將崔維斯凱爾西（Travis Kelce）熱戀，演藝圈與體育界都為之震動，不愧每一出手都能帶動熱烈討論的高手。

布蘭妮婚變後推出回憶錄。（路透資料照片）

布蘭妮 出猛料回憶錄

盡情做自己的布蘭妮，和去年才舉行婚禮的猛男老公山姆（Sam Asghari）確定離異，婚變話題還沒平息，她馬上推出殺傷力驚人的回憶錄，揭露舊愛賈斯汀（Justin Timberlake）曾要她墮胎，粉絲攻擊的目標立刻轉移到賈斯汀身上，山姆則安全下莊。

小天后亞莉安娜（Ariana Grande）與丈夫達頓戈梅茲（Dalton Gomez）兩年婚姻告終，還沒斷乾淨就傳與合演電影「女巫前傳」（Wicked）的伊森史萊特（Ethan Slater）過從甚密，她並未回應，而是盡快與達頓和平分手，才和伊森公開交往，兩段情的時間就算疑似重疊，外界也不想細究。

多年沒有公開戀情的湯姆克魯斯在年底爆出了緋聞。（路透資料照片）

阿湯哥、小布 各陷熱戀

而多年沒有公開戀情的湯姆克魯斯，卻在2023年的最後一個月爆出和俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃（Elsina Khayrova）交往中，而且八卦刊物還稱兩人早就低調見面了4個月。他可以包下一整層倫敦高檔餐廳，只為與艾西娜享用高級海鮮大餐，也能跟她一起去海德公園每年最吸引人潮的冬日樂園浪漫約會，倫敦的私人俱樂部更是他們常一起享用下午茶的地點。

無巧不巧，總是被傳和湯姆克魯斯在事業上有瑜亮情結的布萊德彼特，這一年與女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）上過好幾次八卦刊物的封面，布萊德彼特連60歲生日也和伊妮絲共度，據傳在親友面前已經稱呼她是「我的女友」。