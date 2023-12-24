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湯姆克魯斯、布萊德彼特 比完事業比愛情

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯（見圖）和布萊德彼特不光在事業上較勁，感情新聞也要互別苗頭。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（見圖）和布萊德彼特不光在事業上較勁，感情新聞也要互別苗頭。（路透資料照片）

紅遍好萊塢超過30年的湯姆克魯斯（Thomas Cruise），最為人知的心結，就是跟合演「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）的布萊德彼特（Bradley Pitt），當年他早就已經是在影壇風光了快10年的大牌，小布雖然才正要大紅大紫，卻更年輕，也被公認俊俏跟他有得拚，使得他從片子開拍的第一天就很提防，還傳出要求鞋子墊高、不想讓小布看來更高大。果然，「夜訪吸血鬼」雖然全美賣破1億美元，卻沒有如預期那麼橫掃千軍，阿湯和小布此後再也沒有同台合演，明眼人都知道他們兩個在銀幕上王不見王。

巧的是彼此之間事業較勁就算，連感情生活也在互別苗頭，湯姆克魯斯和原本是青春偶像的凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）爆出令人意外的緋聞，布萊德彼特很快也與一起合演「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）的安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）假戲真作，到最後湯凱、布裘同一年先後生下女兒，硬是誰也沒被誰比下去。

結果多年後湯凱、布裘婚姻都告破裂，這一回阿湯明快解決了離婚的事，不像布裘鬥得彼此元氣大傷，可是布萊德彼特與小女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）戀情進度持續被各大八卦刊物追蹤報導，上了好幾次封面，倒是阿湯忙著拍「不可能的任務：致命清算」（Mission: Impossible）的第一、二章，在炒緋聞的手筆上，顯然無法與小布媲美，加上今年第一章上映後的賣座表現遠不如預期，英國媒體還看衰第二章的「錢」景，終於到了年底，阿湯也爆出重磅緋聞，和俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃（Elsina Khayrova）打得火熱，馬上就搶到了「In Touch」的封面，不讓小布與伊妮絲「專美」。

相較於布萊德彼特和女友伊妮絲的年齡相差近30歲，湯姆克魯斯與艾西娜之間差了25歲左右，勉強稍微近一些。「In Touch」稱他們第一次是在倫敦的私人俱樂部相遇，已經低調約會了4個月，另一本「Us」雜誌的消息來源則稱阿湯對這段戀情很有信心，相信可以長長久久。兩大巨星接下來，恐怕只能比看誰先跟小女友步上結婚禮堂了。

湯姆克魯斯和布萊德彼特（見圖）不光在事業上較勁，感情新聞也要互別苗頭。（路透資料...
湯姆克魯斯和布萊德彼特（見圖）不光在事業上較勁，感情新聞也要互別苗頭。（路透資料照片）

小布 布萊德彼特 湯姆克魯斯

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