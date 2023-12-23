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馮迪索捲入性侵案 步小老弟吳亦凡後塵？

記者蘇詠智、陳建嘉／綜合報導
馮迪索、吳亦凡合作演出「限制級戰警3」結為好友。（取材自Instagram）
馮迪索、吳亦凡合作演出「限制級戰警3」結為好友。（取材自Instagram）

「玩命關頭」（Fast & Furious）系列靈魂人物馮迪索（Vin Diesel）被10多年前短暫合作的前助理控性侵，引發軒然大波。對方指在亞特蘭大的飯店中被他褪去衣物、撫摸身體，還被他抓住手、摸向他自己的生殖器官，強迫為他自慰，事情發生後幾小時，她更接到解雇通知。雖然馮迪索反擊，稱自己有證據駁斥指控，卻已難擺脫爭議。

事情早在2010年、「玩命關頭5」還在拍攝時已發生，馮迪索前助理艾斯塔強納森（Asta Jonasson）卻直到現在才決定要提出控訴。

據歐美媒體報導，艾斯塔被馮迪索叫到他的房內，等另外一位女性離開後，馮迪索就抓住她手腕、將她推到床上，她忍不住求饒，馮迪索卻完全不聽，繼續愛撫她的胸部，她再哀求都沒有用。艾斯塔很快被馮迪索解雇，總共只當了他助理不到兩個禮拜。

在馮迪索透過律師團隊否認艾斯塔的指控後，官司將如何發展，各方都在矚目。今年「玩命關頭X」（Fast X）票房不如預期，又因成本過高，恐僅勉強回本。片中較受矚目的演員，馮迪索出了大麻煩，布麗拉森（Brie Larson）「驚奇隊長2」（The Marvels）創下漫威影片史上在北美最差票房，傑森史塔森（Jason Statham）「浴血任務4」（Expend4bles）更在美國連2000萬美元都賣不到，大反派傑森摩莫亞（Jason Momoa）則可能很快就要交出「水行俠」（Aquaman）的棒子，大家都籠罩在低氣壓之下。

另有網友發現馮迪索曾在接受中國媒體視訊訪談時，主動表明想來找合作過電影的吳亦凡，如今馮迪索步上吳亦凡後塵捲入性侵醜聞，讓外界譁然。

馮迪索、吳亦凡曾合作電影「限制級戰警3」（xXx: The Return of Xander Cage），當時曾結下好交情，馮迪索更稱讚吳亦凡是他的「小老弟」，還在訪談中主動表示「玩命關頭X」一定會來中國與吳亦凡相會，未料吳亦凡在2021年因涉嫌性侵遭逮，被判處13年有期徒刑附加驅逐出境。

艾斯塔強納森對昔日雇主提出控訴。（取材自IMDb）
艾斯塔強納森對昔日雇主提出控訴。（取材自IMDb）

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