布萊德彼特6慶祝60大壽 首度合體小26歲女友

男神布萊德彼特即便已滿60歲，近年身材狀態依舊極佳。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）剛過完60歲大壽，選擇與小自己26歲的珠寶設計師女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）一起度過，近期已被拍到他們出雙入對出席洛杉磯、巴黎的派對，由於兩人生日僅隔一天，所以他們一起歡度生日假期，也提前過聖誕節 ，媒體也捕捉到不少慶祝照片，只見小布 不時露出微笑，心情極佳。

「時人」報導，雖然小布的小孩都不在身邊，但能有女友陪伴，依舊過得相當愜意，有出席同場派對的消息人士表示，由於小布與伊妮絲都非常喜愛當代藝術，所以在場擺設非常多藝術品，現場每個人都互動自然、愉悅。

據悉，他們至今已經交往一年多，關係越來越穩定，小布不僅私下表示「這是與裘莉 婚變後第一段正式的感情關係」，他身邊更有朋友表示，小布現在每天都很開心，等休假結束後，才會回歸片場，補拍先前尚未完成的賽車電影。

小布雖然多次被裘莉隔空批判酗酒、家暴，不過小布在好萊塢的人緣仍然極好，曾合作「瞞天過海」系列的喬治庫隆尼（George Clooney），近期更主動喊話，與小布仍是超級好朋友，「我要與大帥哥彼特再度合作，他是一個積極向上的人」。