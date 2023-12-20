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「聖女」艾莉莎米蘭諾 被爆用計擠走香儂道荷蒂

記者蘇詠智／綜合報導
香儂道荷蒂對於自己曾被同劇演員擠走，還是很難原諒。（路透資料照片）
香儂道荷蒂對於自己曾被同劇演員擠走，還是很難原諒。（路透資料照片）

曾經大受觀眾歡迎、集合「飛越比佛利」(Beverly Hills, 90210)香儂道荷蒂(Shannen Doherty)、「小城風雲」(Picket Fences)荷莉瑪莉康絲(Holly Marie Combs)與「妙管家」(Who's the Boss)艾莉莎米蘭諾(Alyssa Milano)等三位女偶像聯手主演的影集「聖女魔咒」(Charmed)，在正受歡迎時，香儂道荷蒂突然離開，一直到全劇完結都未再回歸，觀眾以為她又恃寵而驕、惹怒製作單位。直到近日荷莉瑪莉康絲在podcast節目上跟她對談，才揭露當年原來是艾莉莎米蘭諾堅持要製作單位把香儂道荷蒂開除，逼製作單位只能二選一，製作單位得罪不起艾莉莎米蘭諾，只有選擇放棄香儂道荷蒂。

根據荷莉瑪莉康絲的說法，艾莉莎米蘭諾那時逼迫製作單位，稱自己都把平日工作時覺得不舒服的場合錄影存證，製作單位若是不照她的意思把香儂道荷蒂踢開，她就可能提告，控訴劇組製造了一個「有敵意」的工作環境，逼得製作單位只有配合。荷莉瑪莉康絲則放話說：「那我也要走人，這不是我想要拍的戲，我不想在沒有香儂的情況下繼續待著。」

艾莉莎米蘭諾被稱用厲害手段將自己不順眼的合作演員趕跑。（路透資料照片）
艾莉莎米蘭諾被稱用厲害手段將自己不順眼的合作演員趕跑。（路透資料照片）

無奈製作單位拿合約要脅她，表示她如果跟著香儂道荷蒂離開就可能被告違約，她只有留下，到最後還待到影集最後一季結束的那一天。

香儂道荷蒂坦言，年紀漸長之後，對於某些事情就能接受，並且想辦法看開，可是看開不代表已經原諒。

香儂道荷蒂透露，在被「聖女魔咒」製作單位開除後，一整年的時間都不斷重覆在回想，到底在片場有哪裡得罪到艾莉莎米蘭諾、有沒有講過什麼會讓艾莉莎米蘭諾不開心的話，怎麼想都想不出來。

對此，艾莉莎米蘭諾尚沒有任何新的說法。

荷莉瑪莉康絲（右）揭露艾莉莎米蘭諾（左）設法讓香儂道荷蒂被「聖女魔咒」開除。(取...
荷莉瑪莉康絲（右）揭露艾莉莎米蘭諾（左）設法讓香儂道荷蒂被「聖女魔咒」開除。(取材自IMDb)

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