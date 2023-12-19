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班艾佛列克菸不離手 雙珍為此反目？

記者蘇詠智╱綜合報導
珍妮佛嘉納(右)很討厭班艾佛列克抽菸，尤其不准他在孩子面前吞雲吐霧。(路透資料照片)
珍妮佛嘉納(右)很討厭班艾佛列克抽菸，尤其不准他在孩子面前吞雲吐霧。(路透資料照片)

影星班艾佛列克(Ben Affleck)的前妻珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)、現任妻子珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)，雖然名字相同，對他卻有完全不一樣的管理方式，外界一度準備看好戲，認為「雙珍」絕對會為他大吵大鬧；不過兩個女人努力找到良好的相處模式，幾乎沒有太大的衝突，讓等著看戲的大眾大出意外。

可是最近兩人卻為了一件事而意見不合，罪魁禍首當然還是班。

根據「Star」雜誌報導， 班艾佛列克之前被狗仔拍到開著珍妮佛洛佩茲擁有的昂貴勞斯萊斯名車，一面還叼根菸，他和珍妮佛嘉納所生的小兒子也在車上。

據傳，珍妮佛嘉納對此火冒三丈，因為她向來有「禁菸」條款，不准班在孩子們面前吞雲吐霧，認為這樣「非常噁心」，想不到他居然又再觸犯禁令，偏偏珍妮佛洛佩茲對此沒有太大的不滿。

原來珍妮佛洛佩茲心裡想的卻是，班艾佛列克之前酗酒成癮，不再沉迷酒精後，應該是用抽菸來轉移對酒的注意力，兩害相權取其輕，她認為只要班不再回去喝到沒完沒了，就讓他用抽菸取代喝酒亦無妨，反正她阻止不了他的這些毛病。

也因為洛佩茲這樣放任，珍妮佛嘉納的怒火恐怕要延燒到她身上，「雙珍和睦」的神話有可能就要破滅。

珍妮佛洛佩茲（右）據傳允許班艾佛列克以抽菸取代喝酒。(路透資料照片)
珍妮佛洛佩茲（右）據傳允許班艾佛列克以抽菸取代喝酒。(路透資料照片)

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克

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