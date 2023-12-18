班珍家人處不來？ 完美聖誕泡湯

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲還是一天到晚公開秀恩愛，彼此的家人卻不是很處得來。（路透資料照片）

接近年底，歐美人士最關心的就是聖誕、跨年的過節計畫，傳統上這是一家團圓的溫馨時刻，但對花了20年才終於結為夫妻的班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）來說，卻很可能沒有機會度過完美的聖誕節 ，因為各自的家人還是沒有處得很融洽。

根據歐美媒體報導，班的母親克莉絲汀與珍妮佛的母親露比，並沒有很對盤，因此總是被小心翼翼的隔開，而克莉絲汀對兒子的第二段婚姻，也是抱著很小心謹慎的態度，就怕他又弄砸了。對於珍妮佛洛佩茲來說，克莉絲汀這位婆婆還不是最頭痛的人物，班艾佛列克的奧斯卡影帝弟弟凱西，才真的令她很傷腦筋，因為她最喜歡成為各方關注的焦點，滿心打算讓她和班成為取代布裘的好萊塢新一代話題夫妻，偏偏凱西艾佛列克對出鋒頭敬謝不敏。

八卦刊物指凱西覺得班珍舊情復燃實在太膚淺，並不很接受珍妮佛洛佩茲成為新大嫂，對她的態度始終不很熱情，儘管班並沒有放棄找弟弟來一起過聖誕節，然而凱西若是加入，加上珍妮佛姊姊和妹妹，肯定會有一大堆的麻煩。他們期盼中的理想聖誕節是一大家子互相擁抱、把酒言歡，現實卻是非常殘酷，這種畫面絕對不可能出現。