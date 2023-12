再扮「水行俠」？ 傑森摩莫亞坦言不樂觀

「水行俠 失落王國」即將上映,成績備受關注。(取材自豆瓣電影)

曾經紅遍全球各地的超級英雄片,今年陷入低潮,除了「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy)、「蜘蛛人 :穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One)還有理想的成績外,其餘表現幾乎都不如預期,使得即將上映的「水行俠 失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom),票房結果備受矚目。身為靈魂人物的男主角傑森摩莫亞(Jason Momoa),卻對是否再扮這位英雄,坦言「情況並不是很樂觀」。

「水行俠」(Aquaman)上一集曾席捲全球11億美元,不過DC漫畫電影這一、兩年來深陷危機,沒有太多人會預期續集還能有那麼驚人的表現,但傑森摩莫亞對自己續扮「水行俠」的機率不抱太大期望,真正原因還是和DC漫畫片將由「星際異攻隊」系列導演詹姆斯岡恩(James Gunn)重啟有關。他在受訪時提到不少人覺得「水行俠 失落王國」將會是他的最後一集,表示:「我也並不希望這是最後一次,但我不認為我有選擇。因為詹姆斯岡恩和彼得沙佛蘭(Peter Safran)要聯手打造未來的DC漫畫片,他們應該想要全面翻新。事實就是,如果觀眾們喜歡『水行俠 失落王國』,也許我還有點希望回歸,可是現在看起來,似乎並不樂觀。」

傑森摩莫亞強調自己喜歡「水行俠」這個角色,也願意擔任這個角色一段很長的時間,甚至能夠預想到他希望的角色未來方向,覺得在此角還可以有很多很酷的發展,然而最終還是觀眾喜不喜歡來決定最後的命運。「水行俠 失落王國」能否讓超級英雄片重振雄風?外界都在拭目以待。