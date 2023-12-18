再扮「水行俠」？ 傑森摩莫亞坦言不樂觀

「水行俠 失落王國」即將上映，成績備受關注。（取材自豆瓣電影）

曾經紅遍全球各地的超級英雄片，今年陷入低潮，除了「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy）、「蜘蛛人 ：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One）還有理想的成績外，其餘表現幾乎都不如預期，使得即將上映的「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom），票房結果備受矚目。身為靈魂人物的男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa），卻對是否再扮這位英雄，坦言「情況並不是很樂觀」。

「水行俠」（Aquaman）上一集曾席捲全球11億美元，不過DC漫畫電影這一、兩年來深陷危機，沒有太多人會預期續集還能有那麼驚人的表現，但傑森摩莫亞對自己續扮「水行俠」的機率不抱太大期望，真正原因還是和DC漫畫片將由「星際異攻隊」系列導演詹姆斯岡恩（James Gunn）重啟有關。他在受訪時提到不少人覺得「水行俠 失落王國」將會是他的最後一集，表示：「我也並不希望這是最後一次，但我不認為我有選擇。因為詹姆斯岡恩和彼得沙佛蘭（Peter Safran）要聯手打造未來的DC漫畫片，他們應該想要全面翻新。事實就是，如果觀眾們喜歡『水行俠 失落王國』，也許我還有點希望回歸，可是現在看起來，似乎並不樂觀。」

傑森摩莫亞強調自己喜歡「水行俠」這個角色，也願意擔任這個角色一段很長的時間，甚至能夠預想到他希望的角色未來方向，覺得在此角還可以有很多很酷的發展，然而最終還是觀眾喜不喜歡來決定最後的命運。「水行俠 失落王國」能否讓超級英雄片重振雄風？外界都在拭目以待。