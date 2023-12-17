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金鋼狼新獵物 被爆是有夫之婦

記者蘇詠智／綜合報導
休傑克曼（左）與薩頓佛斯特被傳緋聞。（路透資料照片）
休傑克曼（左）與薩頓佛斯特被傳緋聞。（路透資料照片）

之前宣布要和結婚27年的妻子黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）離異、讓全球影迷感到詫異的「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman），被傳已經有了新的感情目標—和他合作演出百老匯歌舞劇「音樂世界」的著名女伶薩頓佛斯特（Sutton Foster），尷尬的是，不僅他自己還沒與黛博拉徹底離婚生效，薩頓也仍是有夫之婦。

根據「Globe」雜誌報導，休傑克曼和薩頓佛斯特之間的戀情在百老匯已經是公開的祕密，兩人一起主演「音樂世界」一年多，理所當然的愈來愈熟，加上各自都對音樂劇表演有熱情，就有了共同的話題。而休傑克曼從澳洲好萊塢發展，先在電影圈建立知名度，相較於在劇場界的地位比影視界崇高的薩頓，有如天王巨星，可是他在薩頓面前並不端架子，常常讓她覺得自己才是這齣戲的主角，更堅持兩人的名字一起掛在劇名之上，給她很大的禮遇，她當然對他好感大增。

薩頓本身也曾有過一段失敗的婚姻，目前和第二任丈夫的關係仍維持，和休傑克曼之間將往哪個方向發展？外界都在等著瞧。休傑克曼恐怕要等到自身的婚姻斷得乾乾淨淨，才能認真考慮與薩頓之間的可能性。

百老匯 澳洲 好萊塢

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