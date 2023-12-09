泰勒絲太會賺了 今年演唱會狂撈10億元 全球無人能敵

泰勒絲的「時代巡迴演唱會」票房破10億元。(美聯社)

娛樂業界雜誌Pollstar今天表示，2023年百大巡迴演唱會門票總收入創下91.7億美元新高，其中又以美國流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）進帳最多。

法新社和美聯社報導，泰勒絲的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）是歷來第一個票房破10億美元的巡迴演唱會。

從2022年11月中算起的1年內，2023年巡迴演唱會門票銷售金額比起已經破紀錄的前一年激增46%。

Pollstar在網站上說：「2023年是現場演出前所未見的重大一年。」

各項指標都顯示有所增長：單場演唱會平均營收大漲53%來到237萬美元，門票總銷量增加18%來到7000萬張，單張門票平均售價也漲價逾23%來到130.81美元。

泰勒絲的巡迴演唱會也創下新紀錄，在2023年3月至11月間60場演唱會的門票銷售金額超越10億美元的象徵性大關。

不僅如此，Pollstar預測，6日甫獲「時代雜誌」（Time）評選為2023「年度風雲人物」的泰勒絲這波巡演結束時，總票房可能突破20億美元大關。

在此之前，唯一一位票房接近10億美元的是英國歌手艾爾頓強（Elton John），他的馬拉松式「告別黃磚路巡迴演唱會」（Farewell Yellow Brick Road Tour）在5年內舉辦了328場演出，總票房達到了9.39億美元。

美國歌手碧昂絲 （Beyonce）2023年「文藝復興世界巡迴演唱會」（Renaissance Tour）的56場演唱會共進帳5.79億美元，位居排行榜第2。美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、英國酷玩樂團（Coldplay）和英國歌手哈利 史泰爾斯（Harry Styles）分居3、4、5名。