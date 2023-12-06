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觀影說劇／尼可拉斯凱吉 新片化身大禿頭老爸

記者黃保慧／綜合報導
尼可拉斯凱吉化身尷尬平凡老爸。(圖：車庫提供)
尼可拉斯凱吉化身尷尬平凡老爸。(圖：車庫提供)

奧斯卡金像獎尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）在主演電影「夢行者保羅」（Dream Scenario）中的造型是大禿頭，導演克里斯托弗博格利 (Kristoffer Borgli)在訪談中表示，選了一個地球上最知名的演員來扮演全世界最不起眼的男人，為此劇組必須掩蓋他的明星魅力及能量。

「夢行者保羅」敘述大學教授保羅，突然間成了全世界最知名的人物，因為某些無法解釋的原因，他不斷出現在別人的夢中，導致全世界都想搞清楚夢中出現的這位陌生男子究竟是誰，使得保羅的隱私瞬間消失無蹤。

尼可拉斯凱吉表示，自己提出了禿頭造型的想法，導演則替他弄來一個不甚顯眼的假鼻子和極其普通的戶外服飾，讓他徹底化身自帶尷尬氛圍的平凡老爸。造型公布時，一度引發網友熱議。

談及拍攝本片的靈感，導演透露「夢行者保羅」的想法源於被解聘、剝奪終生教職的大學教授。在現實生活中，導演及尼可拉斯凱吉的父親皆為大學教授，因此相當明白他們所承受的壓力，隨時處於擔心學生將矛頭指向自己時，不知道能否保住工作的恐懼中。

談到尼可拉斯凱吉，很多人想到的可能是網路上廣泛流傳的迷因和表情包，年輕觀眾甚至可能沒看過這名奧斯卡影帝的作品；面對無法控制的暴紅，凱吉曾經很沮喪，但這部電影給了他一個出口，「當我讀到劇本，我想『太好了！現在我能用這件事換點錢了』，我還不把這個經驗好好用在保羅麥修斯身上。」

尼可拉斯凱吉說：「名氣就像場賭博，贏的時候你覺得自己站在世界之巔，但當它轉為威脅，那種失落感也非常明顯，比贏的時候還讓人深刻。」兩人也將這種經驗帶進電影中，解剖現代社會中「取消文化」的出現與盛行。

尼可拉斯凱吉化身尷尬平凡老爸。(圖：車庫提供)
尼可拉斯凱吉化身尷尬平凡老爸。(圖：車庫提供)

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