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息影宣言？尼可拉斯凱吉：還剩3、4部「拍完就收山」

記者蘇詠智／即時報導
尼可拉斯凱吉表示拍完手上已經接下的3、4部電影，就可能退出影壇。（路透資料照片）
尼可拉斯凱吉表示拍完手上已經接下的3、4部電影，就可能退出影壇。（路透資料照片）

曾以「遠離賭城」(Leaving Las Vegas) 榮獲奧斯卡最佳男主角，之後在影壇演出一連串動作大片而走紅的尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage），近期頻頻釋出可能退出影壇的訊息，先是表示為了要陪伴出生沒多久的小女兒成長，打算少接片，近日又在「浮華世界」的訪問中講明，目前只剩下已經簽了約的3、4部電影，拍完之後恐怕就會從影壇退休

尼可拉斯凱吉出身自著名演藝世家柯波拉家族，很年輕就走到幕前，在叔叔—「教父」（The Godfather）大導演法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）的「棉花俱樂部」(Cotton Club)、「佩姬蘇要出嫁」(Peggy Sue Got Married)等片都有顯著戲份，但他當時被認為是狂野、叛逆、時常為戲做出驚人之舉（包括曾經拍片時吞下活蟑螂）的奇怪演員，藝壇行情也始終卡卡，直到「遠離賭城」中流露精湛的演技，事業才獲得大突破。然而多年下來，他自認已經無法再在電影圈得到任何新的學習和養分，也已經為拍電影傾盡所有、沒辦法再有更不同面向的投入，因此決定，大概是退休、多把時間留給家人的時候了。

他以父親奧古斯特柯波拉作為範本：「他75歲的時候去世，我現在快60歲，如果幸運的話，可能還有個15年，希望還有更多的時間可以活，那在這15年之間，我到底想做些什麼呢？」他希望自己的電影生涯結束在高峰時，不要等到走下坡才不得不離開。但影迷也不用太過感傷，因為過往幾乎不怎麼看電視劇的他，最近被兒子硬是拉著看了好評大戲「絕命毒師」（Breaking Bad），認為類似的表演模式對他來說是新鮮的，也許有好的劇本和組合，他會在退出影壇後轉進小螢幕。

尼可拉斯凱吉 退休 賭城

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