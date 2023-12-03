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裘莉出狠招 離間子女與小布感情 朋友憂他再度酗酒？

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉離婚後還對前夫使出重手報復，毫不顧念舊情。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉離婚後還對前夫使出重手報復，毫不顧念舊情。（路透資料照片）

「布裘」之間的離婚大混戰，似乎已經告一段落，但不表示兩邊能夠恢復和平，安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）對布萊德彼特（Brad Pitt）的報復手段升級，近日除了黑人養女莎哈拉在大學姐妹會入會儀式上自我介紹時，已將父姓「彼特」去掉，歐美媒體也報導幾年前傳出有子女在私人社群帳號上痛批布萊德彼特是「世界級的混帳」，事件主角正是來自越南的養子派克斯。養子女都公開和小布翻臉，他絕對臉上無光，也使得他期盼可以在離婚拍板定案後與子女們重新建立關係的心願破滅，根據專報名人八卦的「國家詢問報」，小布的友人憂心他在沮喪之下，又回頭藉酒澆愁，再度沉淪醉鄉。

布萊德彼特友人擔心他在子女叛離之下，心情鬱悶，又會開始酗酒。（路透資料照片）
布萊德彼特友人擔心他在子女叛離之下，心情鬱悶，又會開始酗酒。（路透資料照片）

諷刺的是，八卦刊物稱裘莉對小布始終無法消除怨氣的理由正是她堅稱在私人飛機上被他潑得一身啤酒，還被動粗，該案早就被FBI以證據不足而撤銷，裘莉就是要再度鬧上檯面，試圖摧毀布萊德彼特的形象。現在看來，若是小布當初酗酒誤事，如果為他好當然希望他早點擺脫酒精、恢復清醒，裘莉三番兩次下重手，讓所有孩子們都視小布如仇敵，表明她毫不在乎會否逼得小布再度走回酗酒自毀的路，只一心報復，已經全不顧念昔日就算破壞他婚姻也要把他搶到手的舊情。

安琪莉娜裘莉（左三）把所有小孩都緊抓在自己身邊，不讓他們跟父親有太多機會相處。（...
安琪莉娜裘莉（左三）把所有小孩都緊抓在自己身邊，不讓他們跟父親有太多機會相處。（路透資料照片）

另一很諷刺的點，在於歐美媒體報導，莎哈拉的學校那些女生，偷偷期待能有機會當面見到布萊德彼特，殊不知莎哈拉公開要切斷跟他的關係，往後肯定很難在校園中見到這對昔日父女再次聚首的身影，莎哈拉的那些姐妹會裡的「好姐妹」們，顯然是要失望了。

小布 裘莉 布萊德彼特

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