麥考利克金留名好萊塢星光大道 3代同堂掀回憶殺

凱薩琳奧哈拉（右）分享麥考利克金（左）在好萊塢星光大道留名的榮耀時刻。（美聯社）

曾以「小鬼當家」（Home Alone）系列成為全球最紅童星的麥考利克金（Macaulay Culkin），終於在43歲時，於好萊塢星光大道 擁有屬於自己的一顆星星，他不但把未婚妻布蘭達宋和他們的兩個兒子都帶來觀禮，還請來33年前在「小鬼當家」裡扮演他母親的凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara）請到現場，兩人重聚時再度擁抱，勾起無數資深影迷的回憶。

「小鬼當家」1、2集，都以麥考利扮演的凱文，不小心和趕著到外地度假的家人失散，以至於要自己一個人度過假期，和兩個笨賊鬥智鬥力的經過，片子結尾總會以凱薩琳扮演的媽媽在慌亂中趕到與他重聚、擁抱，做為溫馨感人的收場。

凱薩琳對著多年未再碰面的麥考利說道：「我知道你很努力在表現，演出來的效果卻讓人覺得再自然也不過。」接著感謝他：「謝謝你讓我這個假媽媽，不只一次、有兩次把你弄丟，一起來分享這個快樂的時刻，我真的以你為榮。」