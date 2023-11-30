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碧昂絲首映禮戴金髮 竟遭批漂白 星媽出征酸民

娛樂新聞組／綜合報導
碧昂絲的母親貼出照片，批評網友竟質疑她女兒「漂白」。（取材自Instagram）
碧昂絲的母親貼出照片，批評網友竟質疑她女兒「漂白」。（取材自Instagram）

隨著泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會電影在全球熱賣，同樣是歌壇天后的碧昂絲（Beyonce）近期也推出演唱會電影「Renaissance: A Film by Beyonce」，日前她出席洛杉磯首映，只見她戴上白金色的假髮，竟被網友質疑「漂白」，引發爭議，而她的家人也極度不滿，她的母親甚至上網與網友筆戰。

碧昂絲的母親蒂娜（Tina Knowles）在社群網站發文，批評部分網友的指控是「愚蠢、無知、充滿憎恨及種族歧視」，並說有網友稱她女兒嘗試扮白人，這種言論無疑是「小丑、失敗者、蠢材和只是妒忌的小小可憐蟲」。最令她悲哀的是，有些非裔竟然也被帶風向，帶著仇恨和嫉妒來敘述這些事，「這是多麼可悲啊」。

蒂娜更指出，女兒碧昂絲之所以會戴銀髮、搭配銀裙，只是時尚打扮，因為她這次首映的主題以及整個巡唱都是銀色。

據媒體報導，蒂娜一字一句透露出對女兒被抨擊的不滿，她表示，「我知道她（指碧昂絲）會因為我這樣做而生氣，但我受夠了！碧昂絲會盡可能地幫助人，她一直在幫助黑人女性和弱勢群體。」

蒂娜貼文一出，廣獲網友聲援，並獲26.4萬人按讚。

碧昂絲 種族歧視 泰勒絲

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